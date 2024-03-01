6日，市委书记江凌主持召开调度会，研究分包信访案件办理工作。

江凌主持召开调度会研究分包信访案件办理工作

统筹抓好源头治理积案化解

标本兼治解决信访突出问题

杨骁参加

6日，市委书记江凌主持召开调度会，研究分包信访案件办理工作。他强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，担当好为民解难、为党分忧的政治责任，统筹抓好信访问题源头治理和积案化解，标本兼治解决信访突出问题，更好维护全市社会大局和谐稳定。

在调度会上，江凌认真了解分包信访案件办理工作进展，详细询问来龙去脉，深入剖析问题症结，逐一提出具体处理意见和解决办法。他指出，各有关部门要深入调查研究，全面细致了解清楚群众反映的诉求，认真分析引发信访问题的深层次原因，找准问题症结，明确化解路径，切实维护好群众合法权益。

江凌强调，信访工作是党的群众工作的重要组成部分，是了解社情民意的重要窗口。各地各有关部门要切实增强责任感紧迫感，结合正在开展的党纪学习教育，下更大功夫扎实做好信访工作，依法依规解决好群众合理诉求，不断提高信访工作质效。要进一步压紧压实责任，着力推动领导包案和领导下访接访工作制度化，主要领导靠前指挥、一抓到底，推动重点案件限期解决、案结事了。要在统筹推进源头治理和积案化解上下功夫，对重点领域加强分析研判，举一反三、标本兼治，健全完善长效机制，通过“解决一个问题”推动“解决一类问题”。要坚持和发展新时代“枫桥经验”，不断完善源头排查、风险评估、多元化解等工作机制，努力把矛盾化解在当地、化解在萌芽状态。要全面推进信访工作法治化，严格落实《信访工作条例》，坚持运用法治思维和法治方式解决问题、化解矛盾、防范风险，依法按政策解决信访问题，努力实现“权责明、底数清、依法办、秩序好、群众满意”。要持续改进干部作风，扎实开展党纪学习教育，推动党员干部始终站稳人民立场，树牢正确政绩观，多为群众谋实惠、办实事、解难题，永远保持党同人民群众的血肉联系。

杨骁、王军、何武周等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)