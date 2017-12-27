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薛秀珍：这一年她迎接了658个新生命（“记录2017”专题报道）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2018-01-02 09:43

　　薛秀珍

　　姓名：薛秀珍

　　年龄：54岁

　　2017年是薛秀珍在产科工作的第35个年头，她在河科大一附院新区医院工作6年多来，眼见着产妇逐年增多，产科区域也从最初的一层楼扩展到现在的三层楼，人多的时候更是一床难求。

　　如今已是河科大一附院新区医院产科主任的她，每年都要和同事们迎接三四千个新生命的诞生。就在去年，她自己就迎接了658个新生命，最多的一天要做八九台手术，而其中的一些手术就是在“膨胀的气球上雕刻”。

　　薛秀珍已经记不清自己做过多少凶险性胎盘的手术，这类手术一旦失败，给产妇的家人带来的就是无尽的痛苦，因此，每次她都投入百倍的精力，力求最好的结果。

　　新年愿望：希望所有的产妇母子平安，所有的家庭幸福。（洛阳晚报记者 李砺瑾/文 杜卿/图）

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[ 责任编辑：张惟一（见习）]
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