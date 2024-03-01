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洛阳：“小剧场+”笑声经济 激发文化消费新活力
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.06 17:55

　　5月4日晚，夜幕降临，洛阳市涧西区广州市场步行街游人如织、霓虹闪烁。

　　在一家名为“笑场喜剧”的小剧院内，聚光灯亮起，在一阵欢呼和掌声中，一场名为《反正》的专场脱口秀火热开讲。

　　面对父母催婚如何化解？如何霸气却又不失优雅地拒绝职场“无效内卷”……在90分钟的脱口秀演出中，台上演员用一个个幽默诙谐的段子，为当代年轻人打开“生活启示录”，用“笑声疗法”助力台下280名观众“拯救不开心”。

　　“这一晚上，笑得我腮帮子疼。”来洛旅游的厦门游客刘女士，和朋友一起观看了整场演出，“和大家一起整场‘哈哈哈’的感觉太好了，今晚为我此次的洛阳之行上大分！”

　　除了外地游客，在洛阳，伴随脱口秀“线上走红+线下剧场”的持续发力，培育出了一大批小剧场“铁粉”。27岁的市民蒋琳琳就是其中之一。

　　“我喜欢听段子，这对我来说是一种有效的解压方式。”蒋琳琳说，截至目前，她听过的脱口秀演出已超过30场，这一次，她带着父母一起来听，“希望他们也多点儿快乐”。

　　“笑场喜剧”相关负责人介绍，如今在洛阳，乐于走进小剧场、花钱买快乐的人越来越多。以去年为例，“笑场喜剧”全年共演出378场，可容纳近300人的剧场，单场上座率平均约75%，全年接待观众约15万人次。

　　不仅演出市场火爆，小剧场产业链的延伸，也带动越来越多的文化消费。

　　“平时剧场里有演出的时候，我们店里的生意也会比较红火。”在该剧场附近经营着一家洛阳特色美食店的李翔说，“在演出开场或者结束后，观众吃顿饭或者买点儿东西都很平常，我们也算跟着沾了光。”

　　洛报融媒记者在走访中了解到，小剧场附近街区经营业态丰富，除餐饮外，文创产品、娱乐设施等一应俱全，可满足游客市民文商旅“一站式”需求。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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