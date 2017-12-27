尚乐乐：这一年他送出爱心馒头38218个（“记录2017”专题报道）

爱心早餐志愿者

姓名：尚乐乐

年龄：31岁

2018年1月1日，洛阳市老城免费爱心早餐每日播报：馒头、红枣大米汤、胡萝卜炒白菜，就餐人数62人，志愿者10人；就餐者有环卫工、空巢老人、留守儿童、无生活能力的残疾人士、进城务工人员等。

这是尚乐乐例行更新的微信朋友圈，类似的内容每天都会出现在他的朋友圈里。

尚乐乐是金业路一家小餐馆的老板，这个小餐馆的另一个身份是一家免费爱心早餐店，2016年4月9日正式开张。

2017年12月29日凌晨5时30分，记者来到店里时，他已经熬上了小米南瓜粥，正在炒当天的豆腐白菜粉条菜。

5时50分，网友“灵芝草”等6名志愿者来到店里，开始张罗着“开张”，有人登记，有人发馒头，有人盛粥，有人打菜……一切有条不紊地进行着。

6时20分，环卫工程相都自带饭盒走进小餐馆，他说已经在这儿吃了两个多月的热乎饭，比以前在路边啃冷馒头强多了，连饭盒都是爱心早餐店发的。

6时40分，来吃早饭的人陆续离开后，志愿者们开始收拾，打扫干净后，尚乐乐继续他的小餐馆中午和晚上的经营。

这就是尚乐乐的日常，早上的场地他免费提供，同时还负责做饭，还有一批来自各行各业的志愿者每天排班来帮忙。资金来源于众多好心人的捐款，他们有5个微信群，成员700余人，提供“慈善一日捐”，就是每天每人捐款1元，当然不捐也没什么。

“这么复杂如何算账？”面对记者的疑问，尚乐乐抱出了12本厚厚的账本，收入、支出一目了然。随后，记者加入其中一个微信群发现，有专门的人员负责接收善款，并实时以接龙的形式公示。

在这些账目上，记者清晰地看到一组数字：2017年共送出爱心馒头38218个，就餐人数17483人次。

新年愿望：希望更多人加入到我们的爱心队伍中，让更多的人得到温暖。（洛阳晚报记者 连漪/文 张怡熙/图）

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