王照峰：这一年他开了350天早班公交车（“记录2017”专题报道）

王照峰

姓名：王照峰

年龄：52岁

2017年12月31日凌晨3点半，夜色中的洛阳城，寒意重重，一轮圆月静静地挂在空中，马路上鲜有车辆驶过。在谷水西附近的一个小区内，一扇窗户亮起了灯光，那是公交车司机王照峰的家。

20分钟后，简单洗漱过的王照峰蹑手蹑脚走出家门，他要在4点前赶到车队，4点准时发车。这一年来，除了15天的年休假，他每天如此。实际上，这样的作息他已经持续了8年。

在市公交集团一分公司的200多名公交车司机中，王照峰每天第一个到岗，这是因为，他还是一名“公交车司机的司机”。每天凌晨4点，王照峰就驾车出发了，他要按照规划好的路线，把数十名早班公交车司机接到市公交集团一分公司停车场。

5点25分，王照峰载着同事们回到停车场。5点55分，他驾驶的51路公交车首班车就要发车了。“我得准时到达每一站，赶早班车的乘客都掐着点儿等车，我不能让他们在寒风中等太久。”王照峰说。

这一年，王照峰开了350天早班公交车，全年累计里程达5万公里。

新年愿望：期待更多人选择公交出行，洛阳道路越来越畅通。（洛阳晚报记者 智慧 文/图）

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