王辉： 不服老 这一年他学会了7300个英语单词（“记录2017”专题报道）

王辉

姓名：王辉

年龄：58岁

一见到王辉，他就用英语向记者自我介绍他的英文名叫“Andrew”。

王辉是一名铁路工人，学习英语已有3年时间，从2017年开始，他坚持每天背至少20个英语单词，从没有停下。

说起学习英语的契机，王辉说，2014年有个朋友邀请他一起去国外旅游，因为担心出国沟通有障碍，他心里没底，当时回绝了。后来他想学英语，说做就做，他买来英语教材自学，开始听、说、读、写。

去年，他几乎每天都5点半起床，然后在自建的英语学习微信群中跟大家分享一段英文诗句或名言。这样下来，去年他学会了7300个单词。

“岁数大了，记性不太好，有时候背单词都是背着后面忘着前面，只好一遍又一遍地复习、巩固，不过这也没啥，毕竟我一直在进步。”王辉说。

新年愿望：希望英语口语越来越好，有机会出国转转。（洛阳晚报记者 王若馨 文/图）

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