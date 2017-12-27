王辉： 不服老 这一年他学会了7300个英语单词（“记录2017”专题报道）

王辉
姓名：王辉
年龄：58岁
一见到王辉，他就用英语向记者自我介绍他的英文名叫“Andrew”。
王辉是一名铁路工人，学习英语已有3年时间，从2017年开始，他坚持每天背至少20个英语单词，从没有停下。
说起学习英语的契机，王辉说，2014年有个朋友邀请他一起去国外旅游，因为担心出国沟通有障碍，他心里没底，当时回绝了。后来他想学英语，说做就做，他买来英语教材自学，开始听、说、读、写。
去年，他几乎每天都5点半起床，然后在自建的英语学习微信群中跟大家分享一段英文诗句或名言。这样下来，去年他学会了7300个单词。
“岁数大了，记性不太好，有时候背单词都是背着后面忘着前面，只好一遍又一遍地复习、巩固，不过这也没啥，毕竟我一直在进步。”王辉说。
新年愿望：希望英语口语越来越好，有机会出国转转。（洛阳晚报记者 王若馨 文/图）
相关链接
>>>>刘改秀：这一年她和团队培育出了11个牡丹新品种
>>>>尚乐乐：这一年他送出爱心馒头38218个
>>>>郭海龙：这一年他“复活”了一件珍贵文物
>>>>王一名：这一年他共主持了171场婚礼
>>>>薛秀珍：这一年她迎接了658个新生命
>>>>王照峰：这一年他开了350天早班公交车
>>>>吕如均：退休后不闲着 一年看56本书
>>>>李晓红：2017年，她用心服务了138位老人
>>>>冯军民：这一年他共献血21次
>>>>王书生：这一年他爬了12000米雨污水井的距离
>>>>远学杰：这一年他自驾14252公里
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南中冶律师事务所 张彦立 不良信息举报电话：（0379）65233605