远学杰：这一年他自驾14252公里（“记录2017”专题报道）

远学杰

姓名：远学杰

年龄：35岁

去年一年，远学杰自驾去过14个城市，既到过有“鬼村”之称的沁阳市封门村，也顺利穿越了太行山的陵川十八缸，还在乡村道路上营救过被困车辆……这一年他自驾14252公里，既领略了祖国的大好河山，也结交了来自天南海北的朋友。

在山西历山，远学杰原本只想看一下传说中舜帝躬耕之处的山顶草原，谁知那天天公作美，让他意外看到了山顶云海。站在山顶草原上，看着脚下涌动的云海，他惊叹自然的神奇。

一次去嵩县山区的捐助之旅中，他们在爬山时偶然发现一间山间草房，里面还住着一家几乎与世隔绝的农户，他们赶紧采购了生活用品，又返回山中送给该农户。

有一次，远学杰和车友在一条非常偏僻的乡村小道上遇见一辆被困的私家车，立刻停车帮忙，连拖带推，一群人花费6个小时，终于把车救了出来。

新年愿望：所有爱好自驾游的朋友，开开心心出去玩儿，安安全全回到家。（洛阳晚报记者 刘嘉仪/文 李卫超/图）

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