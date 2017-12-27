冯军民：这一年他共献血21次（“记录2017”专题报道）

冯军民

姓名：冯军民

年龄：40岁

2017年，是冯军民加入无偿献血者队伍的第15个年头。这一年，他共献血21次，捐献成分血42个治疗量。从2003年至今，他已累计献血107次，其中捐献全血4次共计1600毫升，捐献机采成分血103次共计200个治疗量。

“我是O型血，据说该血型的用血量比较大，我想献血对自己又没啥影响，就多献几次帮帮有需要的人。”冯军民说，捐献全血必须每隔半年一次，后来，他听说捐献成分血同样可以救人，而且两次捐献之间只需间隔半个月，于是就算着日子定期去献成分血。

冯军民最近一次献血，是在2017年12月1日。那天，他像往常一样吃了清淡的早饭，来到位于牡丹大道与厚载门街交叉口的市中心血站新区采血点。验血、采血，对他来说已是“家常便饭”，他笑称：“就是撸起袖子这么简单。”1个多小时后，采血完成，冯军民又为陌生人捐献了2个治疗量的成分血。

“只要没啥事儿，冯师傅献血一天都不愿意耽误。”采血点的工作人员对冯军民已非常熟悉，提起他，纷纷竖起大拇指。

因为要经常献血，这么多年来，冯军民把自己的饮食习惯都改了，他很少喝酒，也很少吃油腻的食物。他说，既然做好事，就要把好事做好，坚持到底。

新年愿望：希望有更多人加入无偿献血者的队伍，挽救更多人的生命。（洛阳晚报记者 智慧/文 杜卿/图）

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