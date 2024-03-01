焦作经洛阳至平顶山高铁可研报告获批

6日，洛报融媒记者从洛阳市发改委获悉，焦作经洛阳至平顶山高铁可行性研究报告近日获国铁集团和河南省政府联合批复，标志着该项目前期工作取得重大进展，向着全面开工目标又迈进关键的一大步。

6日，洛报融媒记者从洛阳市发改委获悉，焦作经洛阳至平顶山高铁可行性研究报告近日获国铁集团和河南省政府联合批复，标志着该项目前期工作取得重大进展，向着全面开工目标又迈进关键的一大步。

焦作经洛阳至平顶山高铁，简称焦洛平高铁，铁路等级为高速铁路，设计速度350公里/小时。线路起自郑太高铁珏山线路所，向南经焦作市辖沁阳市，济源市，跨黄河后引入郑西高铁洛阳龙门站，出站后经洛阳市伊川县、汝阳县，平顶山市辖汝州市，接入郑渝高铁平顶山西站，新建线路长229.2公里。全线新设沁阳西、济源东、孟津北、汝阳东、汝州南5座车站，改建洛阳龙门、焦作西站；预留伊川西站，待客流成熟时组织实施。龙门站新建焦平场3台7线，郑西场增设1台1线；扩建洛阳龙门站存车场为动车运用所，增设4线检查库、12条存车线并预留进一步发展条件。

焦洛平高铁项目是国家《中长期铁路网规划》中八纵之一“呼南通道”的组成部分，对促进中部地区加快崛起，改善豫西地区交通基础设施条件，加快构建现代化铁路基础设施体系具有重要意义。项目建成后，与郑西高铁形成洛阳高铁“十字”构架，为洛阳构建全国性重要综合交通枢纽城市提供关键支撑，将极大提升洛阳城市吸引力、竞争力，对促进沿线经济社会高质量发展、助力乡村振兴、辐射带动豫西北地区具有积极作用。

作为国家重点推进的重大铁路建设项目，焦洛平高铁得到国家发改委、国铁集团和省、市高度关注。自2022年1月焦洛平高铁成功纳入国家《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》起，在省专班4次推进会的坚强领导下，市专班先后组织召开51次专班会、赴京赴省协调对接工作形成常态，项目前期工作有序推进，省、市专班高效运转，先后办理完成项目规划选址、社会稳定、节能评估、用地预审等可研批复前置手续，顺利完成预可研审查、可研审查、可研鉴修等重要节点工作。在多方共同努力下，焦洛平高铁可研报告获得国铁集团和省政府联合批复。

洛阳市发改委相关负责人表示，下步，根据国铁集团工作部署，在省、市专班的统一领导下，市发改委将充分发挥焦洛平高铁洛阳市专班办公室职能，牢固树立“项目为王”理念，协调各成员单位，积极配合项目业主和设计单位做好下阶段初步设计、施工图设计等工作，争取焦洛平高铁尽快开工，及早发挥对洛阳经济社会发展的积极带动作用。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 邢航)