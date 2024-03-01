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多家在线旅游平台发布“五一”假期数据：洛阳成热门文旅目的地
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.06 19:20

　　日前，携程、同程旅行、去哪儿等在线旅游平台发布的今年“五一”假期数据显示，“五一”假期，人们出游热情持续高涨，洛阳成为热门文旅目的地。

　　携程发布的《2024“五一”假期旅行总结》显示，“五一”假期，国内旅游市场在去年同期高位基础上保持稳中有增的态势，与此同时，旅游下沉化趋势更加明显，从携程平台旅游订单同比增速看，县域市场大于三、四线城市，三、四线城市大于一、二线城市。扬州、洛阳、秦皇岛、威海、桂林、开封、淄博、黄山、泰安、上饶等城市作为热门目的地，旅游订单平均增长11%。

　　同程旅行发布的《2024“五一”假期旅游消费报告》显示，“五一”假期，传统热门旅游城市如重庆、北京、上海、成都和深圳等继续受到游客青睐，酒店预订量保持高位。此外，黄山、阿坝、延边、通化、本溪、洛阳、伊犁、晋城、林芝、威海等具有地方特色和文化底蕴的城市，酒店预订增长迅速。同程旅行数据还显示，“五一”假期，秦始皇帝陵博物院、故宫博物院、广汉三星堆博物馆和洛阳博物馆是假期旅游热度最高的博物馆。老君山、武功山、黄山、华山和峨眉山成为国内热门的山岳类景区。

　　去哪儿数据显示，“五一”假期，国内热门城市酒店预订量比去年同期增长明显，其中南昌、黄山、上饶、扬州、绍兴、常州、洛阳、太原、台州、泉州成为酒店预订增长热门城市，平均增幅达七成。

　　飞猪发布的《2024“五一”假期出游快报》显示，“五一”假期，河南目的地的租车、线路游预订量相比去年同期均增长近五成，郑州、洛阳、商丘、信阳、开封是河南省内旅游热门目的地城市。

　　今年“五一”假期，洛阳各大景区纷纷推出丰富多彩的文旅活动，让游客在享受美好假期的同时，感受洛阳深厚的历史文化底蕴。同时，洛阳还推出一系列暖心举措，用满满的诚意、贴心的服务让游客玩得尽兴游得自在。“五一”假期，全市累计接待游客683.87万人次，旅游总收入59.57亿元，同比2023年分别增长7.41%和13.71%，同比2019年分别增长70.67%和48.37%。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 李格格 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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