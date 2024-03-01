洛阳“自助式”服装体验店兴起 选购时这些细节要留意

选购时没有销售人员在一旁打扰，挑选、试穿衣服全凭消费者“自己动手”……眼下，主打“自助式”的服装体验店正在洛阳兴起。5月6日，洛报融媒记者进行了实地走访。

选购时没有销售人员在一旁打扰，挑选、试穿衣服全凭消费者“自己动手”……眼下，主打“自助式”的服装体验店正在洛阳兴起。5月6日，洛报融媒记者进行了实地走访。

10时许，在位于西工区纱厂南路附近的繁华地带，一家“自助式女装体验店”的店铺标牌引人注意。洛报融媒记者走进店里，该店面积不到30平方米，一排排货架上挂着各式女装，如裙子、牛仔裤、夏款外套等，墙上贴有“明码标价，谢绝还价”“避免推销，绝不打扰”等提示语，店内只有一名员工在打扫卫生，两位顾客正在挑选服装。洛报融媒记者在店内停留了约15分钟，其间确实无人上前打扰和推销。

洛龙区开元大道附近的一家大型综合商场内，一家自助式女装店已经开业了近半年。“每款衣服上都标有价格，所有的尺码都挂在货架上，方便顾客挑选。”店内一名工作人员说，自己就是老板，由于“自助式”模式只需要完成服装上架和整理工作，省去了雇佣多名导购人员所产生的成本，所以店内服装主打平价，以此吸引更多的回头客光顾。“目前来看，这种模式还比较受欢迎，每天的销售量还都不错。”对方说。

洛报融媒记者留意到，消费者通过“自助式”选好衣服后，扫描店内放置的二维码直接付费即可。那么，消费者对于这种模式持何种态度呢？“很自由，没有心理负担，尤其是对‘社恐’人群。”24岁的牛女士说，以前自己很排斥到商场买衣服，因为从进门起就有人跟着并一直介绍，让她感觉很有压力，“不买都不好意思出门”，可是在自助女装店，自己随便挑、随便试都不会被打扰，“我属于微胖身材，需要最大码，自取就行，再也不用把尺码报给导购员了。”她笑着说。