习近平主持政治局会议 听取2016年脱贫工作成效汇报

原标题：中共中央政治局召开会议听取2016年省级党委和政府脱贫攻坚工作成效考核情况汇报 中共中央总书记习近平主持会议

央视网消息(新闻联播)：中共中央政治局3月31日召开会议，听取2016年省级党委和政府脱贫攻坚工作成效考核情况汇报，对推进脱贫攻坚工作提出要求。中共中央总书记习近平主持会议。

会议指出，脱贫攻坚工作在党和国家工作全局中具有重要地位。党的十八大确定了到2020年全面建成小康社会的目标，其中最难实现的就是农村贫困人口脱贫、贫困县摘帽、消除区域性整体贫困。实现这个目标是我们党对人民的庄严承诺。必须把从严要求贯穿脱贫攻坚工作全过程、各方面，严格落实脱贫攻坚工作报告制度、责任制度、考核制度、督查巡查制度，确保实现脱贫攻坚工作目标任务。

会议认为，中央扶贫开发工作会议以来，脱贫攻坚顶层设计基本完成，五级书记抓扶贫、全党动员促攻坚的格局基本形成，各项决策部署得到较好贯彻落实，精准扶贫、精准脱贫深入人心，基层干部群众积极性进一步调动，年度减贫目标任务得到较好完成。事实证明，党中央关于脱贫攻坚工作的决策部署是正确的，按照现有政策力度和工作力度，只要实事求是、真抓实干，到2020年是可以完成任务的。同时，必须看到，工作中还存在着脱贫质量不高、帮扶工作不实、扶贫措施不够精准、资金监管有待加强等突出问题。

会议强调，推进脱贫攻坚工作，要坚持把人民利益放在首位，各级领导干部要从巩固党执政的阶级基础和群众基础、保持党同人民群众的血肉联系的高度出发，增强推进脱贫攻坚工作的使命感和责任感。要充分发挥政治优势，形成推进脱贫攻坚工作的强大合力。脱贫攻坚工作，是我们党的历史使命，是各级党委、政府和各部门一把手的职责。实施党政一把手脱贫攻坚工作责任制、脱贫攻坚期内保持贫困县党政正职稳定、开展东西部扶贫协作和机关定点扶贫、向贫困村派驻第一书记和驻村工作队这样一些行之有效的措施，必须继续坚持，不断提高水平。

会议指出，要继续坚持精准扶贫、精准脱贫方略，用绣花的功夫实施精准扶贫。精准扶贫首先要打牢基础，做实做细建档立卡，实现动态管理。要坚持分类施策的基本原则，针对致贫原因采取有效措施。要激发贫困地区广大干部群众内生动力，靠辛勤劳动改变贫困面貌、过上幸福的生活。对贫中之贫、困中之困、难中之难、坚中之坚的地方，要采取超常措施加以扶持。

会议强调，要全面落实从严治党要求，较真碰硬落实脱贫攻坚工作责任。要发挥考核指挥棒作用，把求真务实的导向立起来，把真抓实干的规矩严起来，让真干假干不一样、干多干少不一样、干好干坏不一样，确保脱贫攻坚工作成效经得起实践和历史检验。

会议还研究了其他事项。