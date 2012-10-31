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春运首日火车票15日开售 除夕火车票29日就能买
您当前的位置 ： 洛阳网  >  新闻中心  >  国内      来源： 山西晚报 2016-12-06 14:47
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　　记者今日从铁路部门获悉，2017年春运从1月13日开始，至2月21日结束，共计40天，按照现行火车票互联网、手机、电话预售期30天推算，2017年春运首日火车票将从本月15日开售，明年1月27日(除夕)火车票销售日期为12月29日。

　　目前，全国铁路火车票互联网、手机、电话预售期已由60天调整为30天，车站、代售点、自动售票机由58天调整为28天，按照现行火车票互联网、手机、电话预售期30天计算，2017年1月13日春运首日的火车票销售将从12月15日开售。太原铁路局有关人士介绍，2017年春运将从1月13日开始，比今年提前了11天，是5年来最早的春运。

　　2017年1月5日零时起，全国铁路将实施新的列车运行图，增开旅客列车135对。值得一提的是，随着沪昆高铁贵阳北至昆明南段、南昆客专线百色至昆明段等新线即将开通运营，沪昆高铁将全线贯通，云南省连入全国高速铁路网，届时从太原前往昆明，将可以通过中转实现高铁出行。

　　记者了解到，为了配合此次运行图和下一步春运运行图的调整，12月30日以后的火车票预售期调整为30天。广大旅客想要掌握列车开行服务资讯，可登录中国铁路客户服务中心12306网站及铁路官方微博、微信查询或关注各大火车站公告，以便合理安排行程。

　　与往年相比，今年铁路部门或将出台旅客失信行为认定办法，对查处的倒票、制贩假票、逃票等失信行为的当事人进行记录。对严重违法失信的道路、水路客运经营主体和驾驶员，要建立失信记录，对多次发生严重违法违规行为的要记入行业“黑名单”。(记者 赵德伟)

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[ 责任编辑： 周萌 ]
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