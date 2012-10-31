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《中国经济周刊》记者王红茹| 北京报道

(本文刊发于《中国经济周刊》2016年第47期)

11月8日，青海省发布了2016年企业工资指导线(下称“工资指导线”)，明确企业工资增长的基准线为7%，上线(预警线)为13%，下线为3%。

据《中国经济周刊》记者不完全统计，截至11月28日，已有海南、北京、山东、山西、内蒙古、天津、河北、四川、云南、陕西、江西、新疆、上海、贵州、广西、青海、福建、甘肃、宁夏等19个省(区、市)公布了今年的工资指导线。与去年相比，多个省份的指导线数值都有所下降。

对此，中国劳动学会副会长苏海南接受《中国经济周刊》记者采访时表示，当前我国整体经济是下行走势，工资的增长也要跟经济增速相适应。今年很多地方工资指导线安排的增幅下降，跟各省份的经济增速放缓有关。但是，工资指导线下降，并不意味着工资进入负增长，只是工资涨幅较以往有所减少。

7省份上、中、下三条线全部下调

按照惯例，各省份会在每年的上半年发布当地的工资指导线。

《中国经济周刊》记者统计发现，今年7月之前，仅有天津、北京、山东、山西、内蒙古等5省份发布了2016年工资指导线。从8月至今，海南、河北、四川等其他14个省份陆续发布。但是，截至记者发稿，依然有一些省份未发布今年的工资指导线。

在已经发布的19个省份中，多地的工资指导线均有不同程度的下调。其中，海南、甘肃、河北、四川、山东、青海、陕西等7省份的上线、基准线、下线均有所下降。例如：甘肃的基准线从2015年的11%降为8%，上线从16%降为14%，下线由5%降为4%；河北的基准线从2015年的11%降为8%，上线从18%降为13%，下线由4%降为3%。

在基准线方面，跟2015年相比，已经发布的这19个省份基准线无一例外均有所下调，其中，海南下调0.9%，幅度最小；天津下调1%；北京下调1.5%；内蒙古下调1.6%；上海、山东、云南、贵州、广西、青海、福建等7省份下调2%；山西、四川、河北、甘肃、陕西等5省份下调3%；江西、新疆下调4%；宁夏下调5%，幅度最大。

在上线方面，除了江西和宁夏“不设上线”以外，剩下的17个省份均呈下降态势，其中，贵州省下调0.2%，幅度最小；海南、北京和内蒙古下调1%；天津、上海、甘肃三地下调2%；福建、青海下调3%；四川、云南、陕西、广西下调4%；新疆下调4.5%；山东、河北下调5%；山西下调7%，幅度最大。

在下线方面，大部分省份均进行了下调，仅贵州和北京进行了上调。贵州由2.7%上调为4%，上涨幅度最大，达1.3%；北京则由3.5%上调为4%，上调了0.5%。除此之外，内蒙古、天津、云南、新疆、上海、广西、福建、山西等8省份与去年持平；山东、河北、四川、青海、甘肃等5省份下调1%；陕西、江西两省降幅最大，下调了2%。

东北三省均未发布，

黑龙江已多年未发布

近年来，东北经济不景气，唱衰的论调不断，也因此，东北三省发布的任何数据都备受关注。截至记者发稿，东北三省尚未发布2016年工资指导线。

之所以没有发布工资指导线，在苏海南看来，跟东北三省经济的不景气有关， “东三省中的重化工业和国企比较密集，面临的冲击比较大。经济正在重振的过程中，工资暂缓增长也在情理之中。”

辽宁和吉林两省在去年都发布了工资指导线。辽宁是在去年9月发布的，规定工资增长的基准线为8%，上线为12%，下线为3%。

“今年辽宁省不发布工资指导线，也是可以理解的。”苏海南告诉记者，辽宁作为全国重要的老工业基地，今年上半年GDP同比下降1%，是全国唯一经济负增长的省份。刚刚公布的前三季度GDP数据，辽宁省的GDP为-2.2%，再次全国垫底。“经济不景气，工资能发出来就不错了，从宏观看暂不具备给职工再涨工资的条件。”

再看吉林。去年10月，吉林省发布了2015年工资指导线，企业职工平均工资增长上线为13%，基准线为8%，下线为3%。

单纯从吉林今年的经济增长情况分析，是具备发布工资指导线基础的。吉林省10月29日公布的前三季度经济运行数据显示，地区生产总值(GDP)9298.11亿元，按可比价格计算比去年同期增长6.9%，高于当期全国平均增速0.2个百分点。这是自2014年一季度以来，吉林省GDP增速首次超过全国平均水平。值得一提的是，黑龙江省已连续多年未发布工资指导线。近几年，仅省会城市哈尔滨等城市进行了发布。

纵观黑龙江近几年的GDP数据，并不乐观。公开数据显示，2013年，黑龙江GDP增速为8%，在全国排名倒数第三位；2014年黑龙江GDP增速为5.6%，比辽宁5.8%、吉林6.5%都低，在全国排名倒数第二位；2015年黑龙江GDP增速为5.7%，在全国排名有所提高，排在倒数第十一位；2016年GDP增速有所提高，刚刚发布的前三季度GDP数据显示，黑龙江达到了6%，但是在全国的排名依然很低，排在倒数第三位。

应该说，黑龙江GDP“成绩单”跟老工业基地不无关系。长期以来，黑龙江省的产业结构偏重工业，能源工业占全省工业增加值的近60%，仅一个大庆油田就占全省规模以上工业增加值的50%。

“像黑龙江省，现在一些能源企业因故拖欠工资的现象时有发生，今年当然难以再安排企业员工涨工资的事情。”苏海南告诉《中国经济周刊》记者。

海南拔得头筹，贵州表现抢眼

与东北三省形成鲜明对比的是海南省和贵州省。

在基准线方面，海南省的基准线最高，为10.4%；贵州省紧随其后，基准线为10%；其他省份的基准线均低于10%。

海南之所以表现亮眼，跟服务业的快速发展密不可分。海南省统计局副局长、新闻发言人王渊10月21日对外公开表示，2016年前三季度海南省地区生产总值2880.88亿元，比上年同期增长7.4%。其中，第一产业增加值683.95亿元，增长4.0%；第二产业增加值635.81亿元，增长5.4%；第三产业增加值1561.12亿元，增长9.7%。

清华大学中国与世界经济研究中心研究员袁钢明告诉《中国经济周刊》记者，当前，在海南省经济步入增速换挡、经济转型的新常态带动下，各区域经济发展总体平稳，服务业发展尤其快。“虽然海南前三季度GDP增速较一季度和上半年分别回落2.3和0.7个百分点，但是还敢于比较大幅度地引导企业给员工涨工资，从另一个角度看，也是注重民生的体现。”

相比排名第一的海南，排名第二的贵州，表现一点也不逊色。虽然贵州基准线比海南低了0.4个百分点，但是15%的上线比海南(11.3%)多了3.7%；此外，贵州的下线也比海南高0.5%。

贵州出色的表现并非没有缘由：新兴产业的发展为贵州经济提供了新的增长点。据贵州统计局发布的数据，前三季度，该省计算机、通信和其他电子设备制造业增加值增长63.5%，增速比工业整体增速快将近30个百分点。贵州以前在全国的经济排名很靠后，经济基础比较薄弱，现在能够发展起来，靠的是什么？袁钢明一语道破：“跟产业的转型升级密不可分，同时也跟国家对中西部贫困地区的支持力度加大有关。当贵州获得了各方面发展的机会，经济的快速发展不可阻挡，老百姓的工资自然会水涨船高。”