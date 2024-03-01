洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

快手举办“都市里的盛唐”音乐会 国风华章奏响“好玩洛阳”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.05.08 18:29

　　作为十三朝古都，洛阳孕育了繁荣的国风文化，也成为当代青年心中的国风之城。近日，“都市里的盛唐”国风音乐会唱响十三朝古都——河南洛阳。@麦小兜、@星火夏日SUSP、@是可乐鸭、@曹雨航等快手音乐人，梅兰芳第三代亲传弟子@男旦董飞、豫剧演员@终点娜等快手传统文化主播，用国风音乐为游客们打开穿越时空的月光宝盒，带来了一场难以忘怀的国风盛典。

　　群英齐聚洛阳，引领国风音乐新潮流

　　本次“都市里的盛唐”国风音乐会由洛阳广播电视台和快手联合推出，举办地点为洛阳上阳宫。活动聚焦国艺传统文化，戏曲、长笛、古筝、琵琶、国风汉服等表演形式轮番登场。

　　梅兰芳第三代弟子@男旦董飞在音乐会开场不仅为大家带来歌曲《锦绣山河》，更演唱自己改编过的经典曲目《清平调》，让大家感受京剧唱腔的魅力；@星火夏日SUSP组合则带来了歌曲《照山河》和《少年功夫》，清爽的少年感和歌词中的巍峨山河搭配在一起，也呈现出“少年强则国强”的华夏精神。

　　快手音乐人@是可乐鸭和@程远也先后登场。前者怀抱一把吉他，弹唱起快手上的热门民谣《带着梦想去远方》《吹吹风》《青春没有售价》，把青春、梦想与国风结合在一起，编织出独特的“青春乐章”；后者则演奏了传统乐器六弦中阮，在长笛、古筝和琵琶的伴奏下，带来了国风歌曲《书说洛阳》《雒水》，把自己心中独具松弛感的洛阳在歌声中呈现给所有游客。

　　@小鹿会迷路@白玛舞蹈@国风糖糖等快手创作者，以颇具巧思的模特走秀《千年霓裳》，将从战国时期到盛唐时期的汉服文化、妆容一一展现，战国袍、曲裾深衣、魏晋裙襦、唐朝袒领服及裙装等惊艳登场，仿佛一场独特的国风走秀，带大家感受衣袂飘飘中的千年风雅。而号称“CD般创作者”的@曹雨航一开口就震撼了全场，歌曲《青灯旧》《天涯远》将其深厚的唱功展现出来，赢得全场掌声雷动。

　　作为快手头部传统文化创作者，@终点娜带来了自己的“名曲”《娜姑娘》以及《盛世中原》，把豫剧唱腔和现代歌曲结合在一起，让更多人感受到传统曲艺的魅力；而@南风ZJN&曾艺洁用《洛城东》和《春入洛城》，描摹出了洛阳古都优雅的风貌和让人沉醉的历史底蕴。

　　@麦小兜带来了歌曲《樱花草》和《下山》，可爱的声音和舞蹈搭配，仿佛初夏的微风，吹拂进所有人的心里。@男旦董飞和@终点娜还合作了压轴大戏《国艺风华》，为这场国风音乐会画上了一个圆满的符号。

　　传统文化加持，打造洛阳文旅新名片

　　短视频直播的快速兴起，也为中国传统艺术文化注入了新的生命力。作为平均日活高达3.78亿的头部短视频直播平台，快手目前吸引到了大量的传统文化从业者入驻，站内文化传承氛围高涨，越来越多年轻人愿意上快手看国艺，了解、学习传统文化艺术的新方式。

　　而洛阳作为一座历史文化名城，本身也有着深厚的国艺底蕴。在四月初，快手便与洛阳广播电视台、洛阳广电传媒集团、洛阳市文化旅游投资集团共同启动了“我的家乡很好玩·洛阳站”活动，充分结合洛阳旅游资源、文化与快手的内容创作者优势，以“短视频+直播”形式让全国人民看见洛阳之美，深入了解“洛阳牡丹节”。

　　“都市里的盛唐”国风音乐会作为“我的家乡很好玩·洛阳站”活动中的一环，一方面是通过线上线下多方联动的形式，让“我的家乡很好玩·洛阳站”更具国风特色，解锁出城市营销的新玩法，助力洛阳打造兼具古典韵味与现代气息的城市文旅新名片；另一方面，也是借着这场音乐会，秉承守护传统文化的初心，持续传承、弘扬中华传统文化。

　　未来，快手将持续借助平台优势和内容优势，在为传统文化内容的创作、传播提供资源的同时，也将与更多城市进行合作，让文旅传播形态和内涵无限发散，助力每座城都能在平台展现出自己独一无二的城市名片。
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    吃凉米饭对血糖影响小？
    吃凉米饭对血糖影响小？
    吃凉米饭对血糖影响小？
        近日，患2型糖尿病3年多的司先生来电询问，“米饭放凉了能产生抗性淀粉，吃凉米饭对血糖影响很小”的说法是...
  • ·孩子打篮球后出现斜视，咋回事
  • ·耳石症不可怕 有的人能自愈
  • ·备好“后悔药”，就能胡吃海喝？
    • 魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
    魏坡拉开新序章 古今融合看点多
        您应该知道孟津区朝阳镇的魏家坡，但您听说过“魏坡·新序”吗？前不久，卫坡村拉开了“魏坡·新序”，以崭新...
  • ·花开洛城满目春 健身赏景觅野趣
  • ·漫游东关大街 寻迹“孔子问礼”
  • ·观烂漫春花 赏河山春色
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳“五一”假期旅游大数据报告出炉 ...
  • 提醒！洛阳多条公交线路临时调整
  • 洛阳市委常委会召开会议
  • 中国一拖特专车分公司：智能化改造赋...
  • 洛阳最高气温冲击30℃ 夏天加速跑来
  • 洛阳举高类消防车最高多少米？市消防...
  • 家门口装摄像头是否侵犯邻居隐私权？...
  • 崖沙燕翔集孟津黄河湿地【组图】
  • 洛阳市安委办明确：开展文旅交通等领...
  • 胸怀报国初心 铸就时代楷模——陈俊武...
    		•
    百姓呼声
    新安县龙潭大峡谷景区为何只售卖套票？
    宜阳县第三人民医院狂犬疫苗接种点无库存
    精彩图片
    铁骑加紧训练 护航牡丹...
    厨师李治峰：传承不守...
    栾川县秋扒乡白岩寺村...
    增设公益服务设施 提升...
    精彩热帖

    月见草和锦带花

    关林景区汉服展演

    绣眼

    黄河岸边小鸟
    /初绽芳容观牡丹
    /四月洛阳
    /天津晓月
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605