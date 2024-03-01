快手举办“都市里的盛唐”音乐会 国风华章奏响“好玩洛阳”

作为十三朝古都，洛阳孕育了繁荣的国风文化，也成为当代青年心中的国风之城。近日，“都市里的盛唐”国风音乐会唱响十三朝古都——河南洛阳。@麦小兜、@星火夏日SUSP、@是可乐鸭、@曹雨航等快手音乐人，梅兰芳第三代亲传弟子@男旦董飞、豫剧演员@终点娜等快手传统文化主播，用国风音乐为游客们打开穿越时空的月光宝盒，带来了一场难以忘怀的国风盛典。

作为十三朝古都，洛阳孕育了繁荣的国风文化，也成为当代青年心中的国风之城。近日，“都市里的盛唐”国风音乐会唱响十三朝古都——河南洛阳。@麦小兜、@星火夏日SUSP、@是可乐鸭、@曹雨航等快手音乐人，梅兰芳第三代亲传弟子@男旦董飞、豫剧演员@终点娜等快手传统文化主播，用国风音乐为游客们打开穿越时空的月光宝盒，带来了一场难以忘怀的国风盛典。

群英齐聚洛阳，引领国风音乐新潮流

本次“都市里的盛唐”国风音乐会由洛阳广播电视台和快手联合推出，举办地点为洛阳上阳宫。活动聚焦国艺传统文化，戏曲、长笛、古筝、琵琶、国风汉服等表演形式轮番登场。

梅兰芳第三代弟子@男旦董飞在音乐会开场不仅为大家带来歌曲《锦绣山河》，更演唱自己改编过的经典曲目《清平调》，让大家感受京剧唱腔的魅力；@星火夏日SUSP组合则带来了歌曲《照山河》和《少年功夫》，清爽的少年感和歌词中的巍峨山河搭配在一起，也呈现出“少年强则国强”的华夏精神。

快手音乐人@是可乐鸭和@程远也先后登场。前者怀抱一把吉他，弹唱起快手上的热门民谣《带着梦想去远方》《吹吹风》《青春没有售价》，把青春、梦想与国风结合在一起，编织出独特的“青春乐章”；后者则演奏了传统乐器六弦中阮，在长笛、古筝和琵琶的伴奏下，带来了国风歌曲《书说洛阳》《雒水》，把自己心中独具松弛感的洛阳在歌声中呈现给所有游客。

@小鹿会迷路@白玛舞蹈@国风糖糖等快手创作者，以颇具巧思的模特走秀《千年霓裳》，将从战国时期到盛唐时期的汉服文化、妆容一一展现，战国袍、曲裾深衣、魏晋裙襦、唐朝袒领服及裙装等惊艳登场，仿佛一场独特的国风走秀，带大家感受衣袂飘飘中的千年风雅。而号称“CD般创作者”的@曹雨航一开口就震撼了全场，歌曲《青灯旧》《天涯远》将其深厚的唱功展现出来，赢得全场掌声雷动。

作为快手头部传统文化创作者，@终点娜带来了自己的“名曲”《娜姑娘》以及《盛世中原》，把豫剧唱腔和现代歌曲结合在一起，让更多人感受到传统曲艺的魅力；而@南风ZJN&曾艺洁用《洛城东》和《春入洛城》，描摹出了洛阳古都优雅的风貌和让人沉醉的历史底蕴。

@麦小兜带来了歌曲《樱花草》和《下山》，可爱的声音和舞蹈搭配，仿佛初夏的微风，吹拂进所有人的心里。@男旦董飞和@终点娜还合作了压轴大戏《国艺风华》，为这场国风音乐会画上了一个圆满的符号。

传统文化加持，打造洛阳文旅新名片

短视频直播的快速兴起，也为中国传统艺术文化注入了新的生命力。作为平均日活高达3.78亿的头部短视频直播平台，快手目前吸引到了大量的传统文化从业者入驻，站内文化传承氛围高涨，越来越多年轻人愿意上快手看国艺，了解、学习传统文化艺术的新方式。

而洛阳作为一座历史文化名城，本身也有着深厚的国艺底蕴。在四月初，快手便与洛阳广播电视台、洛阳广电传媒集团、洛阳市文化旅游投资集团共同启动了“我的家乡很好玩·洛阳站”活动，充分结合洛阳旅游资源、文化与快手的内容创作者优势，以“短视频+直播”形式让全国人民看见洛阳之美，深入了解“洛阳牡丹节”。

“都市里的盛唐”国风音乐会作为“我的家乡很好玩·洛阳站”活动中的一环，一方面是通过线上线下多方联动的形式，让“我的家乡很好玩·洛阳站”更具国风特色，解锁出城市营销的新玩法，助力洛阳打造兼具古典韵味与现代气息的城市文旅新名片；另一方面，也是借着这场音乐会，秉承守护传统文化的初心，持续传承、弘扬中华传统文化。

未来，快手将持续借助平台优势和内容优势，在为传统文化内容的创作、传播提供资源的同时，也将与更多城市进行合作，让文旅传播形态和内涵无限发散，助力每座城都能在平台展现出自己独一无二的城市名片。