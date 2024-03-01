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徐衣显与俄罗斯工程院外籍院士、中国农业大学教授潘灿平举行工作会谈
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.08 19:42

　　8日上午，市长徐衣显与来洛为“头雁计划”人才授课的俄罗斯工程院外籍院士、中国农业大学教授潘灿平等举行工作会谈，双方就乡村人才振兴、绿色产品供给、特色产业培育、院士团队落地等进行深入交流，达成广泛共识。

　　徐衣显对潘灿平一行表示欢迎。他说，洛阳历史文化悠久，产业基础雄厚，资源禀赋优越，构建新发展格局、黄河流域生态保护和高质量发展、新时代推动中部地区崛起等国家重大机遇叠加，处于连接东西、贯通南北的“双节点”区位，是畅通国内大循环、链接国家区域发展战略的重要支点，是中西部重要的“高成长”区域，具有显著的市场优势和内需潜力。依托自然地理、气候生态等独特资源禀赋，洛阳深入实施乡村振兴“151”工作举措，高标准建设中原药谷，持续拉长牡丹、中药材、牛羊养殖等特色产业链条，创新“农业+”发展模式，放大“产业+”品牌效应，为双方深化合作提供了广阔的市场需求空间、技术创新空间、人才成长空间、产业发展空间、品牌提升空间。潘灿平院士组建了实力雄厚、成果卓著的高水平科研团队，与洛阳的涉农产品、特色产业、人才培养等多领域有着较高契合度，希望潘灿平院士团队深入研究洛阳地形地貌、种养结构、产业特点，积极参与“头雁计划”乡村人才培养，对接“中原药谷”等科创团队，推进农药残留评估检测与减量实验、富硒作物种植等方面的成果转化，持续深化农产品品牌建设、标准化体系建设、优良品种选育、新型农业经营主体培育等多领域合作，同步为洛阳柔性引才牵线搭桥，更好助力洛阳发展现代特色农业、生态富民产业。洛阳市将提供优质高效服务，营造一流营商环境，推动双方共享机遇、共赢发展。

　　潘灿平介绍了“头雁计划”培养、团队科研攻关、成果转化落地等情况。他表示，将充分发挥自身优势，立足洛阳需求，围绕人才培养、成果转化、课题实践等与洛阳开展多领域深层次务实合作，构建绿色优质农产品标准体系，打造名特优新农业品牌，为洛阳乡村全面振兴贡献科技力量。

　　河南科技大学副校长侯小改、副市长李刚等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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