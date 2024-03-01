提升产业发展的领导力——四论加快建设现代化产业体系

在前不久召开的全市产业发展观摩暨推进会上，市委书记江凌聚焦凝心聚力抓产业，强调要提升产业发展的领导力，寄语全市各级领导干部要把主要精力放在抓产业上，大力推动开发区提质增效，大力抓好营商环境建设，为全市上下增强抓产业的本领指路明向，助推我市产业发展的航船行稳致远。

有什么样的领导力，就有什么样的发展力。

在前不久召开的全市产业发展观摩暨推进会上，市委书记江凌聚焦凝心聚力抓产业，强调要提升产业发展的领导力，寄语全市各级领导干部要把主要精力放在抓产业上，大力推动开发区提质增效，大力抓好营商环境建设，为全市上下增强抓产业的本领指路明向，助推我市产业发展的航船行稳致远。

有人说，领导力的激荡、创新和变革，决定着一座城市的命运和前途。今天，产业发展一日千里，新风口、新业态、新模式层出不穷，谁有科学高效的领导力，谁就能乘“风”而上。诚如合肥，之所以能通过创新以“投”代“引”的产业升级打法，实现“芯屏汽合”“集终生智”的产业集群新布局，很重要的一方面原因就在于其从市领导到普通基层干部、招商员，都注重深入学习研究产业投融资政策、行业发展报告、上市企业招股等各种与产业相关的信息，每个基层招商员都具备全产业链知识，“产业发展领导力”体现得淋漓尽致。当下，包括洛阳在内，各地都面临着行业企业分化明显、集群发展态势突出、招商引资内卷加剧等转型挑战，危与机并存，时刻考验着城市科学决策的能力与水平，更呼唤领导干部拿出抓产业的智慧与方法。

领导力的提升，是一座城市对产业发展主导能力的全面提升。这次会议，着重从主要精力抓产业、开发区提质增效、营商环境建设三方面“支招”何以提升产业发展领导力，既更有针对性，也更具操作性，是让我们更好把工作抓到点子上。

主要精力抓产业是“硬杠杠”。大员上阵，全员出击！孟津区党政主要领导带队前往北京等地招商47批次、邀商611次，全程参与重大招商、重点问题协调，连化工术语也“门儿清”。正是在大员上阵的带动下，该区去年以来累计招引项目67个、总投资615亿元，跑出招商“加速度”。反观有些县区负责同志，并未把主要精力放在产业上，研究产业下的功夫不够，有的不常下企业，不知道企业需要什么帮助，产业发展自难尽如人意。领导带头是最好的示范，只有领导干部把主要精力放在抓产业上，带头研究产业、招商引资、助企纾困，才能以上率下，以干部成长换来产业生长。

开发区提质增效是“主战场”。腾笼换鸟，土地生金！洛龙区将原洛阳亚啤一块面积约212亩、长期处于低效运营状态的地块，盘活给中航光电建设基础器件产业园项目，全力助其做大做强。项目建成达产后，可年新增销售收入36.8亿元，亩均投资不低于800万元。现实中，不少开发区投资强度低、优质项目少，只有下功夫提质增效，持续深化“三化三制”改革，下决心推动“腾笼换鸟”，我们才能让开发区这个产业发展主引擎澎湃起来。

营商环境建设是“试金石”。服务走心，产业向新！汝阳县召开项目例会36次，解决企业问题380余个，从为中建材光伏电池封装材料项目提供保姆式精细服务，到前坪灌区供水工程问题清零不过夜，以走“心”举措做好企业“服务生”，让企业进得来、留得下、能做大。鸟儿用翅膀为生态环境投票，企业用脚为营商环境投票。只有变“企业围着政府转”为“政府围着企业转”，加快市场化改革，弘扬契约精神，培育产业生态，才能以更有效率、更加公平的市场环境，成就更多优质企业的近悦远来。

“一头狮子带领的一群羊，能打败一头羊带领的一群狮子。”归根到底，提升产业发展的领导力，“提”的是产业发展的真功夫，“考”的是真抓实干的硬作风。时代的命题已经给出，每位领导干部都要勇于担当、响亮作答！（洛平）