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为她点赞！栾川这位环卫工拾金不昧 多渠道寻找失主
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.05.08 10:25

　　“多亏了你，我才能重新找回手提包。”7日，在栾川县市政园林绿化中心万洁垃圾处理有限公司，市民任女士满怀激动地取回遗失的手提包，并向环卫工齐璐娜表示感谢。

　　5月1日晚7点半，齐璐娜在栾川城区长春路清扫道路时，偶然发现路边的两辆电动车中间有个手提包，便上前拾了起来。为尽快找到失主，她决定打开手提包查找信息，“我发现包里有身份证、银行卡等证件，还有若干现金。”齐璐娜说。

　　“丢失了这么多钱还有重要证件，失主一定很着急。”齐璐娜说，她觉得失主发现包丢失后一定会回来寻找，为了早点把包交到失主手里，便决定待在原地等候失主。两个小时过去了，齐璐娜仍然没有等到失主，决定向同事求助。在公司的组织下，大家在朋友圈转发遗失物品照片，并发布失物招领启事。

　　6日晚，失主任女士联系到齐璐娜，约定7日上午归还手提包，这才有了开头的一幕。

　　原来，1日晚，任女士和家人出门逛街，到家时才发现手提包不见了，也回头找过，但寻找未果。任女士说，她打算送面锦旗表谢意。

　　警方对齐璐娜拾金不昧的精神表示肯定，但同时提醒广大市民，捡到别人遗失的物品后，可第一时间拨打110，请辖区民警帮助查找失主。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 卢天奇 文/图）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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