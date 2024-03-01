“绝代只西子，众芳惟牡丹”是唐代三大诗人之一白居易的名句。白居易长期在洛阳生活，在这里写下了大量的牡丹诗，在洛阳的宅园中也种植了大量牡丹。他在杭州当刺史期间，大力推广牡丹种植，使杭州成为江南牡丹的推广中心。

“绝代只西子，众芳惟牡丹”是唐代三大诗人之一白居易的名句。白居易长期在洛阳生活，在这里写下了大量的牡丹诗，在洛阳的宅园中也种植了大量牡丹。他在杭州当刺史期间，大力推广牡丹种植，使杭州成为江南牡丹的推广中心。

旧业东洛毓材坊

白居易的曾祖父白温，在武则天当政时入朝为官，任检校尚书等职，举家迁居神都洛阳。祖父白锽曾任洛阳县主簿、巩县县令等职，在新郑建立别业，名为东郭庄园。白居易于唐大历七年(公元772年)出生在东郭庄园。

白居易家族在洛阳的宅园位于毓材坊，祖坟在北邙山。白居易在《祭乌江十五兄文》中有“旧业东洛，先茔北邙”的记述。白居易《重到毓材宅有感》之诗道：“欲入中门泪满巾，庭花无主两回春。轩窗帘幕皆依旧，只是堂前欠一人！”《唐两京城坊考》记述：“东城之东，第五南北街，从南第一坊曰毓材坊。”毓材坊的确切位置在今九都路和瀍河交叉口附近。

白居易的父亲是白季庚，母亲陈氏。白季庚先后担任宋州司户参军、襄州别驾等职，陈氏带白居易一直相随。唐贞元十年(公元794年)，白季庚卒于襄州官舍，白居易时年二十三岁。

唐贞元十四年(公元798年)，白居易二十七岁，送母亲到洛阳毓材坊老宅，遂定居洛阳。唐贞元十六年(公元800年)，白居易中进士，但进士及第后，要等待吏部的选官考试，白居易四次都未能考中，仍回洛阳闲居。

在此期间，白居易写了长诗《买花》：“帝城春欲暮，喧喧车马度。共道牡丹时，相随买花去。贵贱无常价，酬直看花数。灼灼百朵红，戋戋五束素。上张幄幕庇，旁织笆篱护。水洒复泥封，移来色如故。家家习为俗，人人迷不悟。有一田舍翁，偶来买花处。低头独长叹，此叹无人喻。一丛深色花，十户中人赋。”

这首诗描述了当时洛阳牡丹产业之盛，多年后白居易写的《牡丹芳》又说：“花开花落二十日，一城之人皆若狂。”

白公翩翩入杭州

唐贞元二十年(公元804年)，白居易三十三岁。白居易通过吏部的考选，被任命为朝廷的校书郎，后任中书舍人，举家迁往下邽，此地距长安甚近。

但是，牡丹花开时，白居易也常回洛阳看花。他的《看恽家牡丹花戏赠李二十》说：“香胜烧兰红胜霞，城中最数令公家。人人散后君须看，归到江南无此花。”这里的令公家，指郭子仪在洛阳的宅园，是唐代洛阳牡丹名园之一。

牡丹在洛阳皇家园林栽培成功后，曾多次引种到江南，但都未成功。这就是白居易说的：“人人散后君须看，归到江南无此花。”

唐长庆元年(公元821年)年初，杭州开元寺方丈惠澄乘舟抵洛阳，学习牡丹的种植技术。他在这里住了近一年，到年底才带着千品精心挑选的牡丹乘舟南归。他将牡丹种植在开元寺中，精心呵护，次年春天牡丹开出了鲜艳的花朵。

唐长庆二年(公元822年)夏，就是开元寺牡丹培育成功的当年，在长安担任中书舍人的白居易被任命为杭州刺史。唐长庆三年(公元823年)春天，听闻开元寺有牡丹绽放，白居易很高兴，准备去观赏牡丹。

江南才子徐凝，在开元寺观赏了牡丹后，听说白居易也要来赏花，就写了《题开元寺牡丹》：“此花南地知难种，惭愧僧闲用意栽。海燕解怜频睥睨，胡蜂未识更徘徊。虚生芍药徒劳妒，羞杀玫瑰不敢开。惟有数苞红萼在，含芳只待舍人来。”

此诗的意思是，这种花在江南很难种植，岂料开元寺和尚却用心栽培了它们。燕子懂得怜爱此花，不停地来看它，这里的野蜂却不认识，只是在它附近徘徊。那芍药花相形见绌，嫉妒也没有用，而玫瑰花在它面前都不敢开放。还有几个含苞欲放的红蕾，饱含着芳香等白公您来观赏。

白居易到了开元寺，徐凝向白公献诗，白公大悦，两人同赏牡丹，对花小酌。白公在这里购得几株牡丹栽在自己的居所虚白堂前，并赋《移牡丹栽》道：“金钱买得牡丹栽，何处辞丛别主来？红芳堪惜还堪恨，百处移将百处开。”

虚白堂牡丹长势良好，杭州民众也效仿白居易开始栽植牡丹，杭州牡丹由此兴盛。

北宋灭亡后，南宋立国于杭州。这时，杭州牡丹已很兴盛。陈与义，一个南迁的洛阳诗人，在《咏牡丹》诗中写道：“一自胡尘入汉关，十年伊洛路漫漫。青墩溪畔龙钟客，独立东风看牡丹。”金人入侵，中原沦陷，诗人默默伫立在春风之中，注视着故乡的名花，几多遗恨，几多愁思，只能对花说。

白公定居履道坊

唐长庆四年(公元824年)，白居易五十三岁，罢杭州刺史，秋至洛阳，由田氏手里买得故散骑常侍杨凭的履道坊宅园。买时曾因钱不足，用两匹马抵偿。白居易在其《洛下卜居》诗序中说：“买履道宅价不足，因以两马偿之。”白居易于唐会昌六年(公元846年)，病故于履道坊宅园，享年七十五岁，葬于龙门东山琵琶峰。

白居易的履道坊宅园，名曰白莲庄，因为宅园的主景区是白莲池。白莲庄是一个水景园林，南园有水面三亩多，后来开西园，整个园区水面扩大到了五亩，占全园面积的三分之一，园内处处有水，水系有聚有分，颇具匠心。白莲池，是白莲庄南园的名字，因广种莲花而得名。西园名为西白莲池，因为也广种白莲。

白莲庄是以白莲池为主构成的水景园，它的规划与建设，一方面与白居易多年在江南秀丽的水乡生活对他自然美学观的熏陶有关，另一方面与当时洛阳城内引伊洛水贯通、水量丰盈有关。“水为园之魂”“无水不成园”的思想，在白莲庄中反映得比较突出。

白莲庄种植了大量牡丹，白居易在这里写了很多牡丹诗。比如，白居易《牡丹芳》：“牡丹芳，牡丹芳，黄金蕊绽红玉房。千片赤英霞烂烂，百枝绛点灯煌煌。照地初开锦绣段，当风不结兰麝囊。仙人琪树白无色，王母桃花小不香。宿露轻盈泛紫艳，朝阳照耀生红光。红紫二色间深浅，向背万态随低昂。映叶多情隐羞面，卧丛无力含醉妆。低娇笑容疑掩口，凝思怨人如断肠。浓姿贵彩信奇绝，杂卉乱花无比方。”

意思是，牡丹芳香啊牡丹芳香，黄金的花蕊绽开在红玉的花房；几千片花瓣赤霞似的灿烂，几百枝花朵绛烛似的辉煌。照地生辉，刚展开锦绣的身段，迎风飘香，却没带兰麝的香囊。仙人的琪树，被比得苍白无色；王母的桃花，也显得细小不香。宿露浸润，泛起紫闪闪的奇艳，朝阳照耀，放出红灿灿的异光；红紫深浅，呈现着不同的色调，向背低昂，变幻出无数的形状。无力地卧在花丛，将息带醉的身躯；多情地映着花叶，隐藏含羞的面庞。娇生生的笑容，仿佛想掩住香口；怨悠悠的情怀，好像在撕裂柔肠。称姿贵彩，的确是超凡绝俗，杂卉乱花，哪里能比美争芳。

《牡丹芳》最后说：“花开花落二十日，一城之人皆若狂。”“重华直至牡丹芳，其来有渐非今日。”

意思是，花开花落，二十来天，洛阳满城的人们都像发狂。洛阳自古重牡丹，伊洛传芳非今日。今天，这仍是洛阳牡丹最好的代言语。（郑贞富）