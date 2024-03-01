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聚焦五大领域18项重点任务！《2024年洛阳市制造业高质量发展行动方案》出台
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.08 17:28

　　近日，《2024年洛阳市制造业高质量发展行动方案》出台。洛阳将深入实施产业发展“136”工作举措，加快培育和发展新质生产力，在今年推动17条重点产业链营收超4600亿元。

　　锚定3个重点发展方向

　　做大做优先进农机装备等优势产业链，坚持高端化、智能化、绿色化转型方向，加快推动优势产业向中高端延伸，实现制造模式新变革。

　　培育壮大新能源汽车等新兴产业链，提升产业基础能力，推动创新突破和融合应用，培育壮大经济发展新动能。

　　前瞻布局人工智能等未来产业链，加强前瞻性研究，加快关键技术转化应用，抢占未来产业发展新赛道。

　　规划五大领域18项重点任务

　　“链”上发力，释放集群效应——聚焦产业链群建设，将深化“五链耦合”，实施重点产业链高质量发展行动，加快建设五大先进制造业集群、17条重点产业链，提高产业链供应链本地配套率、适配度。

　　发挥链主企业主导作用，围绕中航光电、中信重工、中国一拖等龙头企业组建工作专班，“一企一专班”“一企一策”支持龙头企业延链补链强链，推动龙头企业提质增效，牵引带动全产业链优化提升。

　　发挥链长专班引导作用，深入落实“双长制”，按照“一链一专班两图谱四清单”推进机制，加快培育17条产业链。

　　发挥协会联盟协同作用，充分发挥产业协会、联盟桥梁纽带作用，提升产业链本地配套率和市场占有率。

　　“一转带三化”，加快转型升级——聚焦实施“三大改造”，洛阳将抢抓国家大规模设备更新机遇期，加快实施“一转带三化”，推动产业链全链式改造。

　　推动工业领域大规模设备更新，加快先进设备更新，推广应用智能制造装备，推动生产设备绿色化改造，加快本质安全提升。

　　推动数字化转型提效扩面。深化“智改数转”入企服务， 2024年诊断企业数量不少于400家、新增5G基站1000个，形成各有侧重、协同发展的工业互联网平台体系。

　　推动高端化改造提速升级。加速产品升级换代，聚焦产业链中高端、关键环，推进工艺质量提升等。

　　推动绿色化改造提标示范。加强工业能碳管理，出台工业领域碳达峰方案，提升重点行业能效水平。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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