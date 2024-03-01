弘扬院士精神 激励奋勇前行

近年来，洛阳日报社持续关注陈俊武院士的先进事迹，在全社会掀起了一轮又一轮向陈俊武院士学习的热潮。陈俊武院士不忘初心、爱党报国的家国情怀，敢为人先、勇攀高峰的使命担当，专注踏实、精益求精的工作作风，淡泊名利、甘为人梯的高尚品格，也持续激励更多人奋勇前行。

近年来，洛阳日报社持续关注陈俊武院士的先进事迹，在全社会掀起了一轮又一轮向陈俊武院士学习的热潮。陈俊武院士不忘初心、爱党报国的家国情怀，敢为人先、勇攀高峰的使命担当，专注踏实、精益求精的工作作风，淡泊名利、甘为人梯的高尚品格，也持续激励更多人奋勇前行。

陈俊武院士是位“老典型”，从20世纪50年代起，就是石油行业的先进人物。以身许国70余载的他，先进事迹不但没有画上句号，而且随着时代的发展，奏响感人至深的乐章。2018年9月，《洛阳日报》《洛阳晚报》推出陈院士的系列报道和专版，让这位可亲、可爱、可敬的院士再次走进大众视野。2019年6月，《洛阳日报》推出系列报道，从陈院士的“初心”“匠心”“公心”“恒心”“清心”等方面，报道了这位从中华人民共和国成立伊始即投身科学报国事业，70余年矢志不渝、勇攀高峰，92岁高龄仍坚守岗位、孜孜求索的院士的故事。

2019年7月8日，中共洛阳市委做出“关于深入开展向陈俊武同志学习活动的决定”，《洛阳日报》《洛阳晚报》深入报道全市学习陈俊武院士的情况。同年10月7日，中宣部向全社会宣传发布陈俊武的先进事迹，授予他“时代楷模”称号。《洛阳日报》《洛阳晚报》不仅第一时间刊发消息，还报道了中央主流媒体等对陈院士的关注，并在全社会掀起向陈院士学习的热潮，推出《不忘初心牢记使命“时代楷模”陈俊武》栏目，通过一个个生动形象的小故事，和大家一起学习这位院士的先进事迹。

2019年11月，中共河南省委做出“关于开展向陈俊武同志学习活动的决定”，陈俊武院士的事迹宣讲活动在全省展开，他的高风亮节和人格魅力赢得了众多知识分子的尊敬和爱戴。本报第一时间采访社会各界人士，持续报道他的先进事迹在我市社会各界引发的热烈反响。

2020年1月13日，由中宣部、国务院国资委、中共河南省委联合主办的“时代楷模”陈俊武先进事迹报告会在人民大会堂举行。洛阳日报社新媒体平台不仅对报告会实况进行了文、图、视频直播，同时还进行了我市广大党员干部群众和科技工作者认真收听收看相关内容的报道，并在第一时间推出《学习“时代楷模”陈俊武争做“最美奋斗者”》栏目，以报告会讲述者的视角，还原陈院士的点点滴滴。

如今，虽然陈俊武院士离开了我们，但他的精神永远激励着我们奋勇前行。辉煌业绩楷模永在，灿烂人生风范长存！（洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾）