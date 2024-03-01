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年产8500吨！欣安新能源氧化铝提纯制造碳酸锂项目加快推进
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.05.08 19:38

　　钢架林立，塔吊飞舞；车辆穿梭，工人忙碌。

　　8日上午，位于洛阳市新安经开区的洛阳欣安新能源有限公司(简称欣安新能源)氧化铝提纯项目施工现场一派火热景象。随着项目建设快马加鞭推进，从铝土矿中提取制备锂电池的材料即将变成现实，助力洛阳铝基新材料产业在延链强链中提升含金量、含新量、含绿量。

　　作为洛阳市第十二期“三个一批”项目建设活动中“开工一批”项目代表，欣安新能源氧化铝提纯项目计划总投资约58亿元，设计产能为年产氧化铝提纯制造碳酸锂8500吨、铝基新材料40万吨、新能源材料30万吨，是洛阳市做大新材料产业集群、培育和壮大新质生产力的有力抓手。

　　“碳酸锂是制备锂电池的材料。在氧化铝生产中提取碳酸锂是一种技术创新，填补了从铝土矿中回收利用锂的技术空白。”该项目相关负责人王国强坦言，把铝土矿伴生的锂资源利用起来，对于解决制约我国新能源产业发展“卡脖子”问题具有重要意义。

　　王国强介绍，氧化铝提纯制造碳酸锂项目是该项目一期工程，总占地面积约59亩，利用洛阳香江万基铝业已有场地新建厂房约2万平方米，引入世界首创技术在氧化铝生产过程中提取铝酸钠溶液中的锂，通过深加工生产碳酸锂，可实现年产值约6亿元。

　　记者在采访中了解到，氧化铝提纯制造碳酸锂项目主体工艺装置包括吸附剂制备系统、超滤系统、高压浓缩系统、沉锂系统、精制系统、化验中心等数十个子项目，致力于打造国际领先的智能化产业示范生产线。

　　铝基新材料产业链是洛阳市重点发展的优势产业链之一。作为洛阳市优势支柱产业，洛阳铝基新材料产业现已形成包含煤、电、铝、铝深加工等在内的一体化发展链条。“十四五”末，全市铝基新材料产业规模将突破1200亿元。

　　自今年年初全面开工建设以来，在洛阳市重点项目建设服务中心和属地主管部门“滴灌式”精准服务下，该项目已迈过一个又一个建设节点。

　　王国强介绍，4月中旬主体厂房封顶后，设备安装等工作紧锣密鼓同步开展。眼下，吸附段主体设备全部安装到位，设备连接管路铺设加紧收尾，本月底将进行带料试生产；沉锂段厂房转入设备安装阶段，力争6月底前开启设备联动调试。

　　“接下来，我们将持续做好施工物资保障，合理协调工序，增派人力和设备，挂图作战、倒排工期，确保施工进度按计划进行，全力冲刺今年10月正式投产目标。”王国强说。

　　欣安新能源氧化铝提纯项目投产后，在推动企业实现最大限度资源综合利用、打造新的增长点的同时，还将有效拉长洛阳铝基新材料产业链条，推动产业朝着智能化、绿色化、融合化发展方向迈进。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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