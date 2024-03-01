5月15日、16日，龙门石窟“夜游龙门”项目将暂停开放

今日，“龙门石窟景区”官微发布消息称，因重要体育赛事需要，龙门石窟景区将于5月15日、16日停止“夜游龙门”夜间游览项目开放。
今日，“龙门石窟景区”官微发布消息称，因重要体育赛事需要，龙门石窟景区将于5月15日、16日停止“夜游龙门”夜间游览项目开放。
今日，“龙门石窟景区”官微发布消息称，因重要体育赛事需要，龙门石窟景区将于5月15日、16日停止“夜游龙门”夜间游览项目开放。具体内容如下：
龙门石窟最新公告
尊敬的市民、游客朋友们：
因重要体育赛事需要，龙门石窟景区将于5月15日、16日停止“夜游龙门”夜间游览项目开放。（白天正常参观，下午6点停止检票。）
12日起，龙门石窟东山礼佛台处因搭建赛事设施会进行区域封闭管控，参观东山景区的游客请您绕行礼佛台区域。
已预约15日、16日游客请及时提交退票申请，景区将为大家按序退款。由此给您带来的不便，敬请谅解！
详情请咨询：0379-65980972
龙门石窟景区
2024年5月8日
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