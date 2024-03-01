洛阳市人大常委会任免名单。
洛阳市人大常委会任免名单。
洛阳市人大常委会任免名单
(2024年5月8日洛阳市第十六届人大常委会第十一次会议通过)
1.任命：
杨振风为洛阳市人大常委会代表工作委员会主任；
张沆为洛阳市人大常委会代表工作委员会副主任；
李淑敏(女)为洛阳市监察委员会委员。
2.决定任命：
赵晓军为洛阳市文物局局长；
王改红(女)为洛阳市信访局局长；
温向兵为洛阳市行政审批和政务信息管理局局长；
付晓毅为洛阳市民营经济发展局局长。
3.免去：
刘宗太洛阳市监察委员会委员职务。
4.决定免去：
余杰洛阳市文物局局长职务；
石小琳(女)洛阳市信访局局长职务。
（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮）
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