洛阳市人大常委会任免名单。 洛阳市人大常委会任免名单 (2024年5月8日洛阳市第十六届人大常委会第十一次会议通过) 1.任命： 杨振风为洛阳市人大常委会代表工作委员会主任； 张沆为洛阳市人大常委会代表工作委员会副主任； 李淑敏(女)为洛阳市监察委员会委员。 2.决定任命： 赵晓军为洛阳市文物局局长； 王改红(女)为洛阳市信访局局长； 温向兵为洛阳市行政审批和政务信息管理局局长； 付晓毅为洛阳市民营经济发展局局长。 3.免去： 刘宗太洛阳市监察委员会委员职务。 4.决定免去： 余杰洛阳市文物局局长职务； 石小琳(女)洛阳市信访局局长职务。 （洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮）