洛阳部署预防未成年人溺亡工作 引导学生不私自下水游泳

昨日，记者从全市预防未成年人溺亡工作视频会议上获悉，我市将全面构筑预防未成年人溺亡工作体系，严防发生溺亡事故。

昨日，记者从全市预防未成年人溺亡工作视频会议上获悉，我市将全面构筑预防未成年人溺亡工作体系，严防发生溺亡事故。

根据部署，我市将创新教育引导方式，引导学生不私自下水游泳，不擅自与同学结伴游泳，不在无家长或监护人带领的情况下游泳，不到无安全设施、无救护人员的水域游泳，不到不熟悉的水域游泳，不在上下学的途中下溪、河、水库等危险水域游泳、游玩，不盲目下水施救。同时，教育引导学生掌握“两会”技能，即发现险情会相互提醒、劝阻并报告，会基本的自护、自救方法，通过开展警示教育，让每一名中小学生真正从思想上受到触动、得到警醒。

同时，我市将扎实推进水域隐患排查整治，各级各部门将按照“谁主管、谁负责”的原则，对所管辖水域，特别是学生喜欢去游泳、游玩的重点河段、池塘、水库、水渠，以及容易发生溺亡事故的水域进行全面排查，修缮完善警示标志、防护栅等安全防护设施，消除安全隐患；增加预警救生设施，安装智能监控设备、配备无人机，在沿城市的河流、网红景点水域增加救生圈等，在偏远的农村水域配备竹竿、救生绳等，提高防溺亡工作智能化、系统化水平，确保未成年人到了水边就有提醒警告、一旦落水就能报警救生；强化巡逻巡查，健全24小时巡逻巡查机制，组织动员老党员、老干部、老教师、老军人，以及网格员、“三自”组织等平安志愿者服务队，加密危险水域巡逻巡查频次，强化重点时段值班值守，及时提醒劝阻私自下水游泳人员远离危险水域，严防发生溺亡事故。（洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰）