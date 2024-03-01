今起住房公积金业务恢复办理

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：公积金业务系统升级什么时候能完成？何时能恢复业务办理？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：公积金业务系统升级什么时候能完成？何时能恢复业务办理？

市住房公积金管理中心回复：因中心调整公积金贷款担保方式，业务系统升级，现已升级完毕，5月8日后可正常办理。面签环节是电话预约方式，请您保持电话畅通。给您带来不便，敬请谅解！如对我们的答复还有疑问请致电住房公积金服务热线：12329

>>>点击查看原帖 ⑥