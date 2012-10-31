新华社利马11月20日电（记者霍小光李建敏骆珺）亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议20日在秘鲁利马举行。国家主席习近平出席并发表题为《面向未来开拓进取促进亚太发展繁荣》的重要讲话，强调要深化亚太伙伴关系，以开放谋共赢，以融合促繁荣，不断开拓进取，共创亚太发展的美好未来。

会议开始前，习近平同其他与会领导人依次抵达，受到秘鲁总统库琴斯基的热情迎接。

当地时间上午10时15分，会议开始。库琴斯基主持。本次亚太经合组织领导人非正式会议的主题是“高质量增长和人类发展”。与会各经济体领导人围绕“当前全球形势下自由贸易和投资面临的挑战”、“粮食安全、适应气候变化和获取水资源”和“融合亚太：实现真实、有效的区域互联互通”等重点议题深入交换看法。

习近平在讲话中指出，今年9月举行的二十国集团领导人杭州峰会描绘了强劲、可持续、平衡、包容的世界经济增长蓝图，体现了共迎挑战的伙伴关系精神，展现了谋求共同发展的决心。亚太是世界经济的重要阵地。亚太经合组织是亚太和全球经济合作的先行者、引领者、开拓者，对促进亚太区域和全球经济发展具有重要作用。面对新形势新挑战，我们要采取有力举措，发挥亚太引擎作用，推动发展创新、活力、联动、包容的世界经济。

习近平强调，我们要坚定不移引领经济全球化进程，引领经济全球化向更加包容普惠的方向发展，反对一切形式的保护主义。我们要坚定不移提升亚太开放型经济水平，支持多边贸易体制，早日建成亚太自由贸易区。我们要坚定不移破解区域互联互通瓶颈，深入落实北京会议通过的10年期互联互通蓝图，促进基础设施、规章制度、人员交流互联互通，构建全方位、复合型互联互通网络，加强“一带一路”倡议同有关各方发展战略及合作倡议对接。我们要坚定不移打造改革创新格局，推进经济结构改革，为亚太引领世界经济创造动力。

习近平强调，中国加入亚太经合组织25年来，坚持把亚太作为开放的优先方向。随着2020年茂物目标期限临近，我们应该加紧规划更加长远的合作愿景。中国愿同各方一道，以发展为主题，扩大开放，促进区域经济一体化、互联互通，共同绘制亚太合作的宏伟画卷。

当天下午，会议继续进行。习近平就促进可持续发展发表讲话。习近平指出，今年是落实2030年可持续发展议程的元年。亚太经合组织应该采取行动，共同推进可持续发展。我们要促进包容发展，使人民共享发展成果。要推动绿色发展，提高发展质量和效益。要加快互联互通建设，促进联动发展。中国已经率先发布落实2030年可持续发展议程国别方案。我们将贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面推进议程落实工作，继续为全球和亚太发展作出积极贡献。

各经济体领导人表示，亚太是全球经济增长的重要引擎。当前形势下，要构建亚太开放型经济，反对贸易保护主义，深入推进亚太自由贸易区进程，持续推进全方位互联互通，为亚太和全球经济增长注入新动力。各成员经济体应该继续发挥好亚太经合组织作用，落实好往年会议成果，规划好未来亚太合作愿景，促进亚太经济持久繁荣。

会议发表了《亚太经合组织第二十四次领导人非正式会议宣言》。

当天上午，习近平还同亚太经合组织经济体领导人共同出席全球经济形势非正式对话会，听取国际货币基金组织总裁拉加德对世界经济形势的介绍，并阐述中国对世界经济的看法，强调中国推进改革的决心坚定不移，对改革和发展的前景充满信心。