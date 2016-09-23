年初，习总书记在财经小组第十二次会议上提出了“供给侧结构性改革”的概念，随后，“供给侧改革”这个词的出现频率越来越高。曾有一个朋友问我，“什么是供给侧改革？”

什么是供给侧改革？供给侧改革要怎么改？我们当然可以查一下标准答案：“供给侧结构性改革，就是从提高供给质量出发，用改革的办法推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，更好满足广大人民群众的需要，促进经济社会持续健康发展。”

这段公文式的文字也许不那么容易理解，那么，我们来谈谈一杯豆浆吧，或者，两个包子。

前段时间，我的朋友圈被一家豆浆店刷屏。这家豆浆店开在寸土寸金的上海繁华路段，一杯豆浆(根据种类不同)大约12元，两个包子26元起售，吃一顿早餐，胃口稍微好一点，消费就超过50元。价格贵不是重点，重点是，很多人排队两小时，就为了到这里喝一杯豆浆。而且，这家店已经开了5家分店，家家顾客盈门。

为什么大街边的早餐摊一杯豆浆2元还火不起来，为什么12元的豆浆那么多人排队去喝？这个答案，我想，就是供给侧改革。

首先，这家店的装修非常有情怀。怀旧风浓郁但不过分，清新风扑面但不呛人，满满的都是文艺范。从网上的图片来看，不管在这里发呆、约会、谈生意、歇歇脚，都很适合。据说家具都是某个国外的知名品牌，餐具的高大上就不得而知了。大家都知道，就餐环境是重要的一部分，在优雅的环境里，约会朋友气氛好，约会客户不丢面，相亲成功的几率甚至会更大一些，如果自己一个人坐坐，这里好的装修还可以是治愈系。

其次，提供产品质量好。虽然只是豆浆包子油条之类的大众食品，但根据网上的评价来看，好吃到让人想哭。当然也有反映味道一般的，不多。众口难调，我相信有那么好的装修，味道也不回差到哪里去。

最后，它的消费对象精准。它开在繁华路段，旁边据说就是LV，附近很多奢侈品专卖店。来这里消费的人，当然不怕豆浆贵，只要环境好质量高，如果再加上一点品牌故事文艺情怀，有的是土豪买单。否则为什么一只包能卖到上万？如果在这里卖普通的便宜早餐，土豪们肯定不会光顾。

这家豆浆店从供给侧入手，抛弃了那些低端(便宜豆浆)的无效供给，大幅度提高供给质量，只做有效供给，更好的满足顾客需要来赢得市场。我想，这就是供给侧改革的意义所在。

生活不只有豆浆，供给侧改革其实无所不在。

如果说上海12元的豆浆距离我们太远，我们说一些接地气儿的。街边有两个修鞋摊，摊主都是腿脚不便的残疾人。一个笑口常开，顾客如沐春风，修鞋手艺好，修完总会把鞋擦干净再交给顾客，还会提醒顾客如何保养，只是收费比另一个师傅贵一倍，但他的顾客总比另一个师傅多一倍。还有洗车，有个洗车店洗一次车收费50，还是顾客盈门，因为店主懂车还懂车漆，如何洗车对车漆的伤害最小，如何洗车才能让车漆光亮如新……很多车主慕名而至。

供给侧改革属于经济学范畴，但是感情也有经济学，也有感情上的供给侧改革。一个有智慧懂生活品质高的妈妈，和孩子的感情会更好，培养出的孩子成才的几率更大；姑娘健身跳舞读书，努力提高自己的颜值和内涵，吸引男票的“质量”自然会更高；男孩子干净体贴素质好，脱离单身狗界的可能性更高……

供给侧结构性改革，是经济学，也是生活。如果有机会去上海，我愿意去那家豆浆店，尝一尝供给侧改革的味道。(伊陈晓辉)