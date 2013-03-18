熊孩子见得多了，长这么大还这么熊的孩子，还真不多见……

据英国每日邮报报道，最近，美国宾夕法尼亚州匹兹堡市的一对老年夫妻外出游玩前，嘱咐成年儿子乔纳森·哈尔齐克(Jonathan Harchick)好好看家。

乔纳森·哈尔齐克

乔纳森还真的把家“看”得很好……在他们出游的这几天，他用总长60英里(约合96.6千米，近十万米)的透明胶带把整个房子结结实实地缠了起来。

乔纳森在YouTube上有一个叫“Let's Tape It”的频道，他将自己把父母的房子缠起来的过程录成视频放到了网上。

要将这个房子缠起来也是不容易的，他“耗巨资”买了1000多卷透明胶带。

在将房子缠起来的过程中，他还借助了长木棍等工具，一个大胖子为了恶作剧房顶屋后地跑也是蛮拼的……

当他结结实实把房子的门窗、屋顶甚至草坪都缠起来之后，就愉快地去接度假回来的父母了。

接到父母之后，非常热心提醒道：“我把你们的房子缠起来了哦”，父亲也没太在意。但当他回到家，发现连门都被封住的时候，整个人是懵逼的……

望着被严严实实包起来的房子，这位老父亲说的第一句话竟然是：“怎么办，我想尿尿”……

好不容易穿过胶带进了屋，打开门的一刹那，老父亲崩溃了：特么连屋里都被缠起来了啊！

网友：就想知道要拆多久……