洛阳校园巡回招聘来了！涉及河科大、洛阳师范、洛阳理工

26日，洛报融媒记者从洛阳市人社部门获悉，“洛阳市2025年公共就业服务进校园巡回行”活动将于近日走进河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳师范学院等驻洛高校，助力大学生群体好就业、就好业。

26日，洛报融媒记者从洛阳市人社部门获悉，“洛阳市2025年公共就业服务进校园巡回行”活动将于近日走进河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳师范学院等驻洛高校，助力大学生群体好就业、就好业。 26日，洛报融媒记者从洛阳市人社部门获悉，“洛阳市2025年公共就业服务进校园巡回行”活动将于近日走进河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳师范学院等驻洛高校，助力大学生群体好就业、就好业。 ●河南科技大学综合性双选会 时间：3月27日(周四) 8:00至18:00 地点：河南科技大学开元校区图书馆外广场 活动概况：预计参加企业390余家，提供岗位1.6万余个。其中洛阳企业85家，岗位3500多个。 服务指南：公交乘坐25路、31路、34路、35路、39路、57路、68路等公交车，到河南科技大学新校区站下车。自驾车可导航搜索“河南科技大学开元校区”。 ●洛阳理工学院综合性双选会 时间：3月28日(周五) 9:00至16:00 地点：洛阳理工学院鼎元广场 活动概况：预计参加企业424家，提供岗位7.7万个。其中洛阳本地企业114家，提供岗位2万多个。 服务指南：公交车乘坐28路，31路，39路，62路，65路，v11路等公交车，到学府街牡丹大道口南站、洛阳理工学院站下车。自驾车可导航搜索“洛阳理工学院王城校区”。 ●洛阳师范学院综合性双选会 时间：3月29日(周六) 10:00至16:00 地点：洛阳师范学院太学广场 活动概况：预计参加企业273家，提供岗位7.2万余个。其中洛阳企业125家，岗位3.3万余个。 服务指南：导航搜索“洛阳师范学院(新校区)”到洛阳师范学院(新校区)南1门。 （洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 李乐华 文/图）