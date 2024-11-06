27日至28日，市委用两天时间举办深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班，深入学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神，进一步增强贯彻中央八项规定精神的政治自觉、思想自觉和行动自觉，示范带动全市各级党组织和广大党员干部扎实开展学习教育，不断把作风建设引向深入。

市委举行深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班

江凌讲话 李保国、张玉杰参加

27日至28日，市委用两天时间举办深入贯彻中央八项规定精神学习教育读书班，深入学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神，进一步增强贯彻中央八项规定精神的政治自觉、思想自觉和行动自觉，示范带动全市各级党组织和广大党员干部扎实开展学习教育，不断把作风建设引向深入。

市委书记江凌主持读书班并讲话，市人大常委会主任李保国，市委副书记，市政府党组书记张玉杰等参加。

读书班采取专题辅导、个人自学、集体研讨相结合的方式进行。27日上午，江凌领学了《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》有关内容，以及《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《中共中央政治局贯彻落实中央八项规定实施细则》。28日下午，大家进行了集体研讨，李保国、张玉杰、王军、李新红、张汉智结合思想和工作实际作了发言，其他市委理论学习中心组成员提交了书面交流材料。

江凌在主持学习研讨时说，作风建设是全面从严治党的永恒课题，中央八项规定是长期有效的铁规矩、硬杠杠。要逐字逐句研读《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》、中央八项规定及其实施细则等规定内容，准确把握中央八项规定精神的核心要义。要自觉提升政治能力，站在坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治高度，深入贯彻中央八项规定精神，以实际行动践行对党绝对忠诚。要切实走好群众路线，积极主动深入群众，坚持从群众角度想问题、作决策、办事情，切实维护群众利益，不断密切党同群众的血肉联系。要大力弘扬务实作风，多到基层一线了解具体情况，更加注重在操作层面深度研究工作，以求真务实的工作作风创造扎实的工作业绩。要严守纪律规矩，以身作则、防微杜渐，坚决守牢纪律规矩的底线红线。

市委理论学习中心组成员，市政府、市政协秘书长，市委学习教育工作专班各工作组组长等参加。 (洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊)