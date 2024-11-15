洛阳启动现代商贸流通城市建设项目预征集工作

记者昨日从市商务局获悉，为做好洛阳市现代商贸流通体系试点城市申报、建设工作，即日起，我市启动建设项目预征集工作，截止时间为4月8日。
记者昨日从市商务局获悉，为做好洛阳市现代商贸流通体系试点城市申报、建设工作，即日起，我市启动建设项目预征集工作，截止时间为4月8日。
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记者昨日从市商务局获悉，为做好洛阳市现代商贸流通体系试点城市申报、建设工作，即日起，我市启动建设项目预征集工作，截止时间为4月8日。
此次征集涉及推动城乡商贸流通融合发展、建设生活必需品流通保供体系、完善农村商贸流通体系、加快培育现代流通骨干企业、完善城乡再生资源回收体系等五个项目方向。
需要注意的是，符合申报条件的市场主体，请于4月8日17:00前按照具体支持方向，下载并填写项目清单(表格可在https://swj.ly.gov.cn/2025/03-25/532505.html下载)，加盖单位公章后发送至邮箱lyxdsmltsd@163.com。为便于项目沟通联系，请填写负责人的姓名、职务及个人电话。咨询电话：63300025，18567669098，17803805912。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 楚瑾姬 乔安新)
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