东方一小频繁更换班主任 涧西区教育局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：自家孩子在东方一小上学，从一年级到三年级，己换了四任班主任老师，频繁更换班主任不利于孩子们成长。

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：自家孩子在东方一小上学，从一年级到三年级，己换了四任班主任老师，频繁更换班主任不利于孩子们成长。

涧西区教育局回复：经了解，学校任课教师的更换，是因部分教师身体突发状况，或因工作调动等不可抗力因素导致。为解决这一问题，学校对此次教师变动召开了专题会议，已尽力选派优秀教师担任本班的班主任及语文教学工作，尽量做到无缝衔接，将给孩子们带来的影响降到最低。下学期，学校将优先考虑三五班的情况，选派在职在编、有经验的老师担任该班班主任兼语文老师，保持本班的教师稳定，为孩子创设良好的学习环境。同时，学校将进一步完善教师考核机制，安排学校领导下沉班级，加强对教育教学的监督。学校还会定期开展家校沟通活动，及时了解家长对学校工作的意见与建议。

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