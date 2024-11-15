洛阳延安路植入年轻化业态 解读咖啡里的“城市密码”

昨日，记者漫步涧西区延安路，数家风格迥异、充满时尚感的咖啡店矗立路旁，在社交媒体上爆火的肆分之一、藏绿、Taa、临时等咖啡店依次分布。由于咖啡店越来越多，这条街被称为“咖啡一条街”。

昨日，记者漫步涧西区延安路，数家风格迥异、充满时尚感的咖啡店矗立路旁，在社交媒体上爆火的肆分之一、藏绿、Taa、临时等咖啡店依次分布。由于咖啡店越来越多，这条街被称为“咖啡一条街”。

春日午后，阳光明媚。“咖啡一条街”客人满满，一群年轻人坐在店外晒着太阳、喝着咖啡，颇为悠闲。

在延安路“咖啡一条街”上，咖啡馆“肩并肩”，每一家都有自己的“绝活”。

“希望游客来洛阳后，不仅能吃洛阳水席喝牛肉汤，还能有精品咖啡这个选项。”“临时咖啡”主理人马乐凯说。

马乐凯2014年英国留学毕业回到洛阳，在八一路创办了“临时咖啡”第一家门店，如今他的门店已扩展至5家。

为了提高饮品品质，马乐凯邀请行业世界冠军前来洛阳，联合推出具有洛阳特色的饮品，衍生出了“洛阳胡辣汤”“栾川猕猴桃”等一系列特色产品。“咖啡是外来文化，但我希望能够用最接地气的方式，令它与洛阳文化产生共鸣，让大家能品尝到世界冠军做的饮品。”马乐凯说。

“咖啡一条街”在网上频繁“出圈”，这里成了不少外地游客打卡地。“这儿的各类咖啡都很别致，随便进入一家店，找一个靠窗位置，享受难得的宁静，感觉特别惬意，下次旅游还会二刷。”来自广州的游客小王说。

“街区以‘低成本、轻改造’理念进行焕新，保留了老街区的历史肌理，植入了年轻化业态，形成了‘日咖夜酒、潮玩文创、松弛社交’独特街区业态。目前，街区日均客流量超3000人次。”涧西区长春路街道相关负责人表示。

小小一杯咖啡，映照城市调性。当下，场景引流成为拉动消费的主要手段，情绪消费成为新的消费热点。洛阳提出，要敏锐把握消费市场新变化新趋势，营造高品质、有调性的特色消费场景，形成更多有拉动效应的引流新板块。

100余家知名独立咖啡品牌，5天吸引近40万游客到场品尝——去年国庆假期，一场国际咖啡盛会在洛阳市乡村文旅新地标“魏坡·新序”举行，吸引了诸多目光。此外，洛阳还在公园、景区、高铁站等处运营“了了一杯”咖啡小屋，洛阳本土品牌“西城十二咖”落户多个社区……一处处“咖味”新场景，提升了居民生活时尚度、便利度。

洛阳市今年将大力实施提振消费专项行动，持续推进特色商业街区、社区商业场景化改造。如今，街头咖啡馆为城市注入新活力，成为城市调性的新体现，也将吸引更多人来到这里，在咖啡氤氲中品味古都独特魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 赵祺 实习生 张志慧 文/图）