退休时医保缴费年限不足怎样补？洛阳市医保局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：企业职工退休时医保缴费年限不足，一次性补缴费用过高。想咨询如果按月补缴医保，能否按社平工资的最低60%档次补缴？如果转为灵活就业医保，是否能少缴一些费用？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：企业职工退休时医保缴费年限不足，一次性补缴费用过高。想咨询如果按月补缴医保，能否按社平工资的最低60%档次补缴？如果转为灵活就业医保，是否能少缴一些费用？
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：企业职工退休时医保缴费年限不足，一次性补缴费用过高。想咨询如果按月补缴医保，能否按社平工资的最低60%档次补缴？如果转为灵活就业医保，是否能少缴一些费用？
市医疗保障局回复：可以转为灵活就业后向税局申报按照60%基数继续按月缴纳，直至满足职工医保退休最低缴费年限。
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