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“客聚神都 花开五洲”向中原客家先民南迁圣地纪念碑敬献花篮活动举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.08 15:19
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　　8日上午，第42届中国洛阳牡丹文化节“客聚神都 花开五洲”向中原客家先民南迁圣地纪念碑敬献花篮暨“祖根钻”捐赠活动，在洛阳市偃师区世界客家祖根地纪念公园举行。来自全球的300余名客家人齐聚这里，共拜客家先祖，感受血脉深情。

　　全球客家·崇正会联合总会总执行长曾观涛致辞，全球客家·崇正会联合总会秘书长王长江主持。在中原客家先民南迁圣地纪念碑下，一曲《爱我中华》拉开了活动的序幕。

　　曾观涛在致辞时说，中原客家先民南迁圣地纪念碑不仅承载着客家先民们的奋斗历程和不屈精神，更见证了客家人的血脉传承，是一座历史的丰碑。要以先辈们为榜样，传承和发扬客家精神，努力学习、勤奋工作、积极进取，为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。要加强世界各地客家人之间的联系与交流，增进彼此之间的了解与合作，共同推动客家文化传承与发展，让客家文化在世界文化大舞台上绽放出更加耀眼的光芒。

　　在庄重肃穆的音乐声中，曾观涛与全球客家·崇正会联合总会监事长黄莉民向中原客家先民南迁圣地纪念碑敬献花篮。随后，来自全球各地的客家代表缓步向前，敬献花篮，整理缎带，并行三鞠躬礼。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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