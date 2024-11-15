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奇异的复色花——二乔
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.08 08:31
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　　花复色，呈蔷薇型，同一株牡丹可以开出紫红色与粉色两色花，同一朵花亦可有紫红、粉两色花瓣，这就是奇异的复色花——二乔。

　　“在二乔牡丹中，花朵紫粉各占一半的比较少见，几百朵二乔中有可能出现一朵。”洛阳国际牡丹园相关负责人介绍，因花色独特，二乔是每年牡丹文化节期间热门的游客打卡品种。一般，开粉色花的叶缺刻多而浅，叶面黄绿色；开紫红色花的叶缺刻较少而深，叶面光滑、呈绿色；粉紫二色镶嵌在同一朵花的叶，则按镶嵌位置，在枝上相应部位着生两种叶色、叶形的叶片。二乔植株高大、直立，生长势强，成花率高，是宋代牡丹名品之一，又名二色红、洛阳锦。

　　“二乔”牡丹还与大乔小乔有关。据《三国志·吴志·周瑜传》记载，建安三年(公元198年)，孙策和周瑜合力占了皖城，“时得桥公两女，皆国色也。策自纳大桥，瑜纳小桥。”桥，古同乔。以此命名此花，妙趣横生。

　　观赏地点：洛阳国际牡丹园名花大道东段(盆花)、华夏园(花王广场、古稀牡丹二十品及揽秀亭小山下)、锦绣园等处。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 霍志鹏 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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