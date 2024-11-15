7日，市长张玉杰到孟津区调研重大项目建设、重点企业运行等工作，并到黄河孟津段巡河。

融入风口赛道建链融链强链

推动产业集群做优做大做强

张玉杰到孟津区调研并巡河

7日，市长张玉杰到孟津区调研重大项目建设、重点企业运行等工作，并到黄河孟津段巡河。

河南炼化百万吨乙烯项目炼油配套工程桩基施工近日启动。张玉杰实地察看项目进展情况，听取绿色石化先进材料产业基地规划、产业链招商等。他强调，要坚持地企协同、部门联动，紧盯项目建设中的瓶颈制约和关键节点，统筹央地资源，完善要素保障，做好配套服务，全力推进百万吨乙烯项目建设。要深入研究产业趋势、市场需求，抓好园区规划、业态布局、建设运营和上下游招商等重点工作，实现乙烯下游产品就地转化，打造更具竞争力的产业集群。张玉杰还了解了中国石化河南炼化公司生产经营情况，鼓励企业发挥龙头带动作用，优化产品结构，加强产销联动，推动生产经营全面提质增效，为洛阳高质量发展作出更大贡献。

张玉杰到九源新材、三诺新材、黎明化工研究设计院等在建和竣工项目，详细了解项目建设和企业科技研发、产品应用、生产经营等情况，鼓励企业发挥自身技术优势，主动对接行业龙头，积极融入风口赛道，打造更多细分领域的“隐形冠军”。张玉杰充分肯定孟津区在产业发展上抓龙头、优结构、育集群的做法和成效，指出要始终坚持创新引领、产业为要，深化产业集群研究，增强资源整合意识，贯通产学研用，拓宽应用场景，促进产业链供应链相互嵌入、互动融合，以更大力度盘活存量、做优增量、做大总量、提升质量，打造更多百亿级高新技术企业，形成千亿级产业集群。

张玉杰还沿黄河孟津段巡河，听取防汛备汛情况汇报，到铁谢险工段研究控导加固工作。他强调，汛期将近，各级各部门要坚持以防为主、防抗救相结合，实施险工加固工程，完善修编应急预案，优化联防联调方案，加强日常巡查值守，组织应急防汛演练，全力守护黄河安澜、确保安全度汛。

李刚、何武周等参加相关活动。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)