四海客亲共赴牡丹花约！“客聚神都 花开五洲”客家回家赏花活动将在洛启动

牡丹花开，客聚神都。4月8日，第42届中国洛阳牡丹文化节“客聚神都 花开五洲”客家回家赏花活动将正式启动。

牡丹花开，客聚神都。4月8日，第42届中国洛阳牡丹文化节“客聚神都 花开五洲”客家回家赏花活动将正式启动。这是继世界客属第33届恳亲大会后，洛阳以“客家祖根地”为纽带，推动文旅文创深度融合、扩大国际影响力的又一实践。从“世客会”到“牡丹约”，古都洛阳以牡丹为信、以乡情为桥，邀全球客属共赏国色天香，共绘文化传承与城市发展的新篇章。

根脉传承凝聚文化共识

洛阳牡丹始于隋唐，承载着“花开盛世”的文明印记；客家先民南迁始于魏晋，铭刻着“筚路蓝缕”的奋斗史诗。二者虽跨越时空，却在河洛文化的土壤中交织出共同的精神底色。

2009年9月，来自世界各地的客家代表齐聚客家先民历次南迁的枢纽——偃师虎头山，修建了中原客家先民南迁圣地纪念碑，并以纪念碑为主体建设世界客家祖根地纪念公园，承载着客家人回望故土的深情。

客家之源纪念馆内，“原乡”“离乡”“他乡”“望乡”“归乡”五大展陈脉络，将客家先民南迁的壮举娓娓道来。立体层板画再现汉魏洛阳故城的市井生活，结合声光影设备和人物雕塑群，生动还原了西晋末年士族百姓扶老携幼穿越大谷关的迁徙场景。

打造“关、馆、道、台”文化矩阵，构筑海内外客亲寻根谒祖的精神地标；设计“重走南迁路”研学线路，让年轻一代在行走中触摸文明根脉；发布30个客家祖根地人文胜迹、28个客家祖根地研学基地，以实物实证串联起“天下客家根在河洛”的血脉记忆……

近年来，洛阳以“客家祖根地”为纽带，大力挖掘客家文化旅游资源，从建设客家之源纪念馆、隋唐文旅小镇“天下客家”等标志性项目，到命名客家祖根地人文胜迹和研学基地，再到举办世界客属第33届恳亲大会，不仅“热”了客家文化游，擦亮了“客家祖根地”品牌，也让“天下客家、根在河洛”成为全球客家儿女的普遍共识。