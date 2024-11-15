近日，在国际牡丹园航天育种网室内，一株太空牡丹因同根异色的奇特现象引发关注。这株原属凤丹系列的牡丹，现在同一根系上开出红色和白色花朵，为航天育种研究提供了新目标。

近日，在国际牡丹园航天育种网室内，一株太空牡丹因同根异色的奇特现象引发关注。这株原属凤丹系列的牡丹，现在同一根系上开出红色和白色花朵，为航天育种研究提供了新目标。

今年，该植株开有10朵红色花朵，花瓣呈三轮荷花型，瓣缘镶嵌绿色锦边，姿态挺拔，另两根短枝则开出2朵单瓣型白花。“它是太空牡丹的凤丹类型变异，经技术人员观察，红、白花枝源自同一根系。”国际牡丹园有关负责人介绍，这一现象说明可能是牡丹种子在太空待过而出现花色基因的改变。

同时，除了这株双色牡丹，其他太空牡丹植株在花色、花型上也呈现出多样变化，凸显航天育种的巨大潜力。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 霍志鹏 文/图)