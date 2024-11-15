洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

太空牡丹的奇异变化
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.15 08:33
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　近日，在国际牡丹园航天育种网室内，一株太空牡丹因同根异色的奇特现象引发关注。这株原属凤丹系列的牡丹，现在同一根系上开出红色和白色花朵，为航天育种研究提供了新目标。

　　今年，该植株开有10朵红色花朵，花瓣呈三轮荷花型，瓣缘镶嵌绿色锦边，姿态挺拔，另两根短枝则开出2朵单瓣型白花。“它是太空牡丹的凤丹类型变异，经技术人员观察，红、白花枝源自同一根系。”国际牡丹园有关负责人介绍，这一现象说明可能是牡丹种子在太空待过而出现花色基因的改变。

　　同时，除了这株双色牡丹，其他太空牡丹植株在花色、花型上也呈现出多样变化，凸显航天育种的巨大潜力。(洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 实习生 汤灿 通讯员 霍志鹏 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    男子醉酒憋尿险丢命！医生紧急提醒
    男子醉酒憋尿险丢命！医生紧急提醒
    男子醉酒憋尿险丢命！医生紧急提醒
        说到憋尿这事儿，相信大家都经历过，这一看似无关紧要的行为，实则暗藏健康隐患。
  • ·口服胶原蛋白对护肤到底有没有用？
  • ·春天易上火怎么办？
  • ·健康快讯：河科大二附院糖尿病专科门诊开诊
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 睡醒即达！洛阳铁路部门开通赏花...
  • 成功联调联试！洛阳“大乙烯”配...
  • 快讯！洛阳华夏历史文明传承创新...
  • 江凌调研文明城市创建工作
  • 提醒！接到这类“医保”电话请立...
  • 2024年度全国乡村文旅带头人支持...
  • “定向杂交育种”育国色天香【组图】
  • 涧西区南峰社区养老服务中心建成...
  • 洛阳机场一季度货邮吞吐量同比增...
  • 牡丹阁迎客流高峰：花式宠客吸引...
    		•
    百姓呼声
    建议在邙山建设文学主题或名人主题公园
    涧河有处桥段漂浮着大量泡沫污染物？
    精彩图片
    济新高速公路项目...
    牡丹奇妙游 精彩引...
    牡丹花开隋唐城【...
    牡丹公园：打造诗...
    精彩热帖

    满园春色关不住

    油菜花开引人来

    花开迎春

    隋唐随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605