祝贺！洛阳姑娘李柯雯入选国家女足集训队

中国足协近日公布了2025年第三期U-20国家女足集训队名单，洛阳18岁女足姑娘李柯雯入选，已经前往参加集训。

中国足协近日公布了2025年第三期U-20国家女足集训队名单，洛阳18岁女足姑娘李柯雯入选，已经前往参加集训。

今年18岁的李柯雯是洛阳市孟津区第一高级中学学生。她小学三年级开始踢球，六年级进入洛阳市青少年体育训练中心接受足球培训，司职后卫。她体能充沛，视野开阔，爱动脑子，在进攻和防守方面具有较强组织能力。

2004年年初，李柯雯加盟河南万仙山女足，随队征战女超联赛。当年3月，她接到征调通知，前往昆明海埂集训，备战5月17日至27日在大连举行的2024年国际中体联足球世界杯。经过层层选拔，她入选了18人大名单，代表中国女子1队参赛。

2024年5月20日开始的小组赛上，中国女子1队以2:1战胜中国女子3队，3:1击败摩洛哥队，13:0狂胜孟加拉队，6:0轻取新西兰队，以全胜战绩与中国女子2队会师交叉淘汰赛。随后的比赛上，中国女子1队在点球决战中惜败。不过，在三、四名争夺战中，中国女子1队2:0战胜巴西队，夺得本次比赛的季军。

“这是我第一次参加国际大赛，激动兴奋之余，也收获了成长。”回忆起去年的比赛，李柯雯表示，第一场比赛和最后一场比赛的印象最为深刻。第一场比赛，还没完全适应节奏，就被对手利用任意球偷袭得手。此后，李柯雯和队友的情绪被彻底点燃，不仅再没给对手射门的机会，还在上、下半场各进一球，完成了逆转。最后一场对巴西队的比赛，对手流畅的传接球、细腻的脚法和凶悍的拼抢让她至今难忘，也给了她持续提升的动力。

“与欧美和非洲的球员相比，中国球员的身体素质不占优势，所以踢球不仅要打磨基本功，还需勤动脑子，善于思考。”李柯雯说，她将全身心投入训练，进一步提升自己，并时刻听从教练安排，为河南女足贡献力量。

洛阳市青少年体育训练中心负责人介绍，按照足协此次发布的通知，此次集训于4月13日至5月2日在苏州太湖足球运动中心展开，旨在备战2025年U-20女足亚洲杯预赛。期待李柯雯在集训中表现优异，取得更大成长。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 文/图）