牡丹阁迎客流高峰：花式宠客吸引游客打卡

昨日，在位于洛龙区龙缘路与神韵路交叉口的洛阳牡丹阁景区，园中牡丹迎风傲立，顶住大风洗礼的姚黄、金阁等品种牡丹，更加鲜艳明媚，阵阵花香扑鼻而来，吸引不少游客拍照打卡。

游客在户外游玩区域赏牡丹

昨日，在位于洛龙区龙缘路与神韵路交叉口的洛阳牡丹阁景区，园中牡丹迎风傲立，顶住大风洗礼的姚黄、金阁等品种牡丹，更加鲜艳明媚，阵阵花香扑鼻而来，吸引不少游客拍照打卡。

在今年牡丹文化节线上开幕直播特别节目中，牡丹阁在倒计时中被点亮。这浓墨重彩的一笔，让牡丹阁迅速吸引大家目光。

自4月1日起，牡丹阁景区面向公众免费开放4万多平方米的户外游玩区域。该区域种植的大量牡丹，每天吸引了数千名游客，同比增长2倍多，景区迎来客流高峰。

园内牡丹花开正艳

园区负责人介绍，牡丹阁地势较高，温度相对市区偏低，牡丹花期较晚。目前，园区内的牡丹大部分进入盛花期，园区采取防护措施，将大风影响降到最低。

尤为值得一提的是，园中几株数百岁的长寿牡丹尚未到盛花期。其中，两株“年纪最大”的牡丹是“桃花三转”品种，才刚开出几朵花。据介绍，“桃花三转”，花开初期呈粉蓝色，中期变为浅紫，最终呈现粉色。由于整个花期实现三次颜色转变，故名“桃花三转”。盛花期时，一株能同时开几十朵牡丹花，每一朵都比巴掌还大。近期天气多变，牡丹阁采取多种措施，延长牡丹花期，满足游客赏花需求。

今年牡丹文化节，牡丹阁户外游玩区域持续推出花式宠客措施，除了在户外免费游园赏花，园区还设置有集饮茶、休闲于一体的“听风茶堂”。在这里，游客可驻足休憩，品茗听风赏牡丹，同时居高临下，一览城市美景。另外，园区还不定期举行休闲、社交、游玩、体验等文旅活动，丰富游客游览体验。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 章杰 文/图)