快讯！洛阳华夏历史文明传承创新产业园项目今日开工【视频】

4月15日上午，洛阳华夏历史文明传承创新产业园项目正式开工，标志着项目进入实质性建设阶段。 4月15日上午，洛阳华夏历史文明传承创新产业园项目正式开工，标志着项目进入实质性建设阶段。 洛阳华夏历史文明传承创新产业园项目位于伊滨区中轴线南端，是洛阳联合华强方特文化科技集团共同打造的文化产业园区。项目总投资约33亿元，深度融合5G、VR、全息投影等前沿技术，突出华夏历史文明、洛阳特色文化、方特动漫文化等三大主题。 该项目是洛阳首个集文化创意、科技娱乐、休闲度假于一体的高品质、有特色、吸引力强的沉浸式文化产业园区，建成后将进一步推动洛阳文旅深度融合发展，有效提升城市能级，成为洛阳新地标、新名片。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 赵晨熹 文/图)