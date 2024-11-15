快讯！洛阳市“4·15”全民国家安全教育日集中宣教活动启动

15日上午，在第十个全民国家安全教育日到来之际，洛阳市“4·15”全民国家安全教育日集中宣教活动启动。

15日上午，在第十个全民国家安全教育日到来之际，洛阳市“4·15”全民国家安全教育日集中宣教活动启动。 15日上午，在第十个全民国家安全教育日到来之际，洛阳市“4·15”全民国家安全教育日集中宣教活动启动。 本次活动由洛阳市委国安办、洛阳市委宣传部、洛阳市国家安全局主办，洛阳市总工会、中航光电科技股份有限公司承办。活动以“全民国家安全教育走深走实十周年”为主题，广泛宣传普及总体国家安全观和国家安全相关法律法规，着力推动国家安全宣传教育进机关、进学校、进企业、进社区、进农村、进军营、进网络。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 张怡熙 文/图）