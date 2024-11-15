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江凌调研文明城市创建工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.15 08:18
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江凌在调研文明城市创建工作时强调
突出利民惠民 注重常态长效
推动文明城市创建工作不断走深走实　

       昨日，市委书记江凌调研文明城市创建工作，强调要深入贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，更加突出利民惠民，更加注重常态长效，推动文明城市创建工作不断走深走实。

　　邻里中心是我市文明城市创建工作的重要载体。光合城社区利用邻里中心场地，支持社区宝妈成立非遗·绒花手作坊，并以“技能培训+产品推广+定向就业”模式吸引更多居民加入，为群众创业就业提供了有效助力。天元社区挖掘社区能人资源，依托“时间银行——志愿者互助平台”，引领社区居民广泛参与社区治理。七二五社区将公益性服务与市场化运营有机结合，紧贴养老、托幼等居民需求提供多样化服务，群众的获得感幸福感不断增强。

　　江凌指出，要坚持以群众需求为导向，立足辖区居民特点，统筹利用各类资源，因地制宜拓展服务功能，把邻里中心打造成群众愿来想来的服务中心、活动中心、交流中心。要抓好党组织领导下的群众“三自”组织建设，加快构建共建共治共享的社会治理格局。要强化运营思维，把群众需求与市场服务充分对接起来，不断增强邻里中心运营的可持续性。

　　在西工区行署路税局家属院，江凌察看老旧小区改造工作情况，强调要持续推进老旧小区组团连片改造，打破围墙阻隔，实现资源共享，引入物业服务，补上服务短板，把更多分割的“小院子”变为共享的“大社区”。

　　洛阳博物馆是我市文旅服务的重要窗口。按照市委部署要求，有关部门正在对博物馆周边重点区域进行整治提升。江凌察看工作进展，强调要进一步强化系统思维，深入细致研究工作，优化人流车流进出动线设计，对文博路实施港湾式停车区改造，高质量抓好环境和业态提升，完善配套服务设施，不断增强游客满意度获得感。

　　涧西区兰州巷通过“轻食+咖啡+城市美学”焕新工程，引入一批潮流业态，成为新的时尚打卡地。江凌指出，要把文商旅特色街区建设作为发展城市经济的重要抓手，依托“洛YOUNG小店扶持计划”，培育更多有引流效应的网红小店，营造消费场景，丰富体验业态，有效提高对年轻人的吸引力。

　　江凌察看了东方二中家长驿站运营情况，指出要以家长驿站为载体，健全家校沟通联系机制，导入各类育人资源，积极推广正确的育人理念，形成家校社协同育人的良好格局。

　　江凌还察看了二郎庙特色街区建设工作进展。

　　王军、徐超文、李新红等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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