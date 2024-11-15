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国产首款双动力钢轨铣磨设备“洛阳造”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.08 08:19
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　　记者近日从清研(洛阳)科技产业有限公司获悉，该公司孵化企业清研锐为(洛阳)轨道交通科技有限公司成功研发国产首款双动力钢轨铣磨设备——FGM500B型双动力钢轨铣磨车，为提升我国城市轨道交通养护水平注入全新动能。

　　作为新款“洛阳造”钢轨智能维护设备，FGM500B是清研锐为继FGM500A(配套香港地铁项目)、FGM500C(配套郑州地铁项目)后推出的又一重磅创新成果。该设备深度融合清华大学创新技术与洛阳本地化制造优势，实现了双动力供电系统在国产钢轨铣磨设备中的首次成功应用，打破欧美企业垄断，填补国内空白。

　　依托双动力配置，FGM500B可大大降低钢轨铣磨作业现场噪声污染及柴油机组尾气污染，具备在复杂工况下的持续作业能力；凭借模块化设计，该设备实现了设备轻量化与维护便捷性的双重突破；其配备的高效集尘系统粉尘收集率超99.5%，进一步提升了作业环保性。

　　针对钢轨经高强度使用后出现的波磨、剥落掉块、出现鱼鳞纹等缺陷，FGM500B通过应用全自动道岔作业系统与智能仿形跟踪技术，可精准识别各类钢轨廓形缺陷，实现丝米级修复，作业精度达到±0.1毫米级别。在实际作业中，该设备最大作业速度达每小时1.5公里，单次最大铣削深度可至1.5毫米，可满足坡度为80‰的坡道作业需求，且具备每小时60公里高速走行能力，整体性能处于国际领先水平。

　　“与同类进口产品相比，FGM500B型钢轨铣磨车能够降低生产成本50%，降低运维成本60%，多项技术填补国内空白。它的成功研发，标志着国产钢轨智能维护装备再获重要突破。”清研锐为总经理孔德隆表示。

　　在近日举行的出厂验收活动中，FGM500B型钢轨铣磨车所有项点均达标，获得广州地铁专家组一致认可。在完成场内验收试验后，该设备将正式投入广州地铁进行正线铣磨作业，预计将显著提升当地线路维护质量与效率。

　　钢轨的监测和维护是全球轨道交通行业的重大课题。聚焦钢轨维护装备的智能化升级，后续清研锐为还将加快创新步伐，围绕新能源动力钢轨铣磨车持续研发，通过加快FGM系列产品规模化应用，助力我国轨道交通运维的国产化替代进程全面提速，为全球钢轨维护市场提供更多“洛阳方案”。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王建生 贾宁 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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