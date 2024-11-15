网友反映国花路绿植过高存在安全隐患 洛阳市城市管理局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：老城区邙岭大道与国花路交叉口向北至机场路段，路两边绿化带过高，存在安全隐患，希望相关部门重视。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：老城区邙岭大道与国花路交叉口向北至机场路段，路两边绿化带过高，存在安全隐患，希望相关部门重视。
近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖称：老城区邙岭大道与国花路交叉口向北至机场路段，路两边绿化带过高，存在安全隐患，希望相关部门重视。
市城市管理局回复：经了解，国花路近期道路绿化养护工作已准备开展，届时绿植过高问题将一并解决。
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