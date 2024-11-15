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江凌到孟津区调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2025.04.24 22:57
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江凌在孟津区调研时强调
坚定不移做强产业 加快城乡融合发展

　　24日，市委书记江凌到孟津区调研产业发展、乡村振兴、文旅融合等工作，强调要坚定不移做强产业，推进城乡融合发展，加快推动高质量发展。

　　在联东U谷·孟津科创智造谷，江凌察看园区建设、招商运营和入驻企业生产经营情况，鼓励运营商坚持园区运营与产业投资相结合，针对企业需求引入创投基金、人力资源等专业化产业服务，实现园区、企业共赢发展。鸿元轴承是国家级专精特新“小巨人”企业，江凌实地察看企业年产20万套高精度智能轴承项目生产和建设情况，鼓励企业积极抢占新能源汽车、人形机器人等产业新赛道，融入龙头企业产业链，加快推进数字化智能化改造，迅速提升产业规模能级。在立正新材料项目、轴承产业园项目，江凌察看项目建设进展，指出要把高成长性中小企业培育摆在突出位置，注重发挥国有资本产业投资运营作用，着力推动形成科技型中小企业“铺天盖地”的良好发展态势，为高质量发展注入强劲动能。

　　孟津区依托区位优势，大力发展城郊型乡村产业。城关镇贾滹沱社区大棚林立，牡丹盆花等精品花卉和水果西红柿等优质果蔬产销两旺。得知当地还另辟蹊径，盘活窑洞资源，发展蒜黄种植，江凌给予肯定。他指出，要在保障粮食安全前提下，因地制宜发展设施农业，集中连片做大产业规模，并建立完善利益联结机制，有效促进农民增收和集体经济发展。经过生态治理，瀍河两岸景色宜人，一批高端民宿项目顺势发展起来。江凌察看月亮湾、桃花源等民宿项目，围绕设计理念、旅居体验等与主理人深入交流，指出要以独特设计彰显民宿调性，打造高品质环境，丰富沉浸式体验，为游客提供更具居家感、松弛感和趣味性的乡村旅居生活方式。

　　“魏坡·新序”文旅项目是依托传统村落打造的微度假文商旅综合体，目前正在筹备第二届国际咖啡节，并依托沟域空间规划实施儿童乐园、帐篷营地、主题酒店等二期项目。江凌走进部分店铺、民宿，了解景区客流、业态经营情况，并察看二期项目规划布局，指出要把传统村落保护和活化利用统一起来，把准年轻化消费趋势，植入潮流品牌、网红小店、高端民宿等文商旅业态，常态化举办咖啡节、音乐节等活动，着力打造极具吸引力的新文旅目的地。

　　王军、何武周等参加调研。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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