以航天精神照亮青春追梦路！陈冬母校师生观看发射直播

24日，恰逢第十个“中国航天日”，在陈冬的母校——洛阳市第二高级中学报告厅，近300名师生济济一堂，通过直播画面，共同见证神舟二十号载人飞船发射任务圆满成功。

24日，恰逢第十个“中国航天日”，在陈冬的母校——洛阳市第二高级中学报告厅，近300名师生济济一堂，通过直播画面，共同见证神舟二十号载人飞船发射任务圆满成功。

17时17分，长征二号F遥二十运载火箭点火升空，师生们凝视屏幕，目送火箭拔地而起，如一柄利剑刺向太空。约10分钟后，大屏幕上传来“神舟二十号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道。目前，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功……”顿时，大厅内掌声雷动。全体师生起立，挥舞着国旗，齐声高唱《歌唱祖国》，现场氛围拉满。