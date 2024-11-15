发射圆满成功！“洛阳制造”护航神舟问鼎苍穹

24日下午，长征二号F遥二十运载火箭托举神舟二十号载人飞船顺利升空，发射取得圆满成功。

24日下午，长征二号F遥二十运载火箭托举神舟二十号载人飞船顺利升空，发射取得圆满成功。

在由此拉开序幕的空间站应用与发展阶段第5次载人飞行任务、载人航天工程第35次飞行任务中，洛阳企业研制的多款关键产品发挥重要作用，为我国逐梦苍穹继续提供坚实“洛阳保障”。

其中，作为神舟系列载人飞船专用轴承重要供应商，洛阳轴承研究所有限公司圆满完成配套任务。该企业研发的大载荷、高转速三点接触球轴承、内圈双半三点接触球轴承、涡轮泵用低温高速轴承等火箭发动机专用产品，是火箭成功发射的关键部件。

轴研所还为“神二十”提供了用于驱动系统的高精度、低噪音自润滑轴承及组件，可保障载人飞船多个重要旋转机构可靠稳定运转；可再生环控生保系统用耐腐蚀轴承，可护航航天员生命健康安全；传动轭异形组件、真空脂润滑轴承等，为二氧化碳还原子系统的传动核心，为航天员长期驻守提供保障。

多年来，轴研所积极参与我国载人航天八大系统中七大系统的特种轴承研制，相继为“神舟”系列飞船、“长征”系列火箭、“嫦娥”探月工程等航天工程各个领域，提供了优质可靠的航天级轴承产品和关键单机，保证配套“国之重器”无忧运转。

航天测控通信是航天器升空后与地面联系的唯一纽带，素有航天器“生命线”之称。

在其建设中，洛阳轴承集团股份有限公司依托国家级、省市级创新平台，创新研制了应用在陆上、海上、发射、空中等天地各系统的轴承产品，护航陆海天基测控通信系统正常运转，通过各类设备精密协作，为助力“神二十”成功飞天构筑起高效“空地信息高速公路网”。

聚焦航空航天精密轴承研发，洛轴还应用现代设计分析技术，提供了配套“神二十”的多款高精度、高可靠性、轻量化轴承，能够高效保障航空航天机械系统的转动、定位和承载，有效提升载人飞船整体性能，为“神二十”更加精准执行发射、交会对接及在轨运行等各项任务和正常运行提供重要支撑。

从“神一”到“神二十”，中信重工机械股份有限公司已连续20次护航神舟飞船顺利升空。

该企业研发生产的运载火箭逃逸塔系统及发动机壳体等部件专用高强度金属铸锻件，性能特殊、技术复杂，是公认的火箭研制最难啃的“硬骨头”之一。中信重工凭借顶尖科研团队和自主研发能力攻克技术壁垒，打造出“零缺陷”航天锻件，以硬核实力为中国航天保驾护航。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 郭学锋 通讯员 韩珂珂 余柯 文/图）